VARESE CITY RUN:DUEMILA RUNNER ALLA PARTENZA IN VIA SACCO: IL PODIO – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Varese, 26 ottobre 2025 – Un’edizione da record.

La Varese City Run 2025, sotto un cielo di un azzurro manzoniano, porta duemila partecipanti sotto l’arco della partenza di via Sacco e regala alla città una domenica mattina di sport e gioia.

La competitività dei runners, la passione di chi ama praticare sport all’aperto, la curiosità di vivere una gara su un circuito cittadino inedito, il vociare dei tanti bambini alla partenza della Family Run (oltre 500 gli iscritti alla 5 chilometri) e un Village VCR animato da musica e vitalità all’interno dei Giardini Estensi. Sono questi gli ingredienti che hanno reso speciale la Varese City Run.

Si è chiusa oggi, domenica 26 ottobre, a Varese la tre giorni della VCR e anche il circuito Running People 2025 partito in primavera da Castellanza e che ha toccato anche le città di Legnano, Busto, Rescaldina e Gallarate.

«Una giornata fantastica – ha dichiarato Stefano Colombo, presidente di Sport Più, l’associazione organizzatrice di Running People – Vedere sfilare duemila runner lungo via Sacco è stata una grande emozione. Abbiamo lavorato tantissimo per offrire agli appassionati e alla città una mattina di sport. Per questo il mio ringraziamento va ai tanti volontari che hanno supportato l’organizzazione, allo staff di Sport Più, alla polizia locale di Varese, all’amministrazione comunale che ha creduto in questo evento fin dall’inizio e alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate che sono sempre al nostro fianco e hanno sostenuto la crescita del progetto Running People, insieme agli altri partner».

Grande soddisfazione anche da parte del sindaco Davide Galimberti, che insieme all’assessore Andrea Civati, ha corso la 10 chilometri: «Percorso spettacolare – ha dichiarato il primo cittadino – bellissima la città attraversata da un fiume di runner di tutte le età, con anche famiglie intere che corrono, è un’immagine che porterò sempre con me».

«Varese – ha dichiarato l’assessore Stefano Malerba – si conferma una città adatta allo sport e che ama lo sport. Oggi siamo stati premiati anche dal meteo che ha reso ancor più bella questa edizione da record».

I PODI

10 chilometri Uomini: Carmelo Cannizzaro (Asd Running Modica); Daniel David (Atletica Pro Canosa); Lorenzo Caspani (Asd Swatt Club).

10 chilometri Donne: Silvia Oggioni (Pro Patria Milano Atletica); Nicole Coppe (Bracco Atletica); Greta Repossi (Virtus Binasco Atletica).

Mezza maratona Uomini: Adam Kiprop (Run2gheter); Luca Venier (Runners Legnano); Ferdinando Stabile (Runner Varese).

Mezza maratona Donne: Roberta Vignati (Atletica Brescia); Veronica Bolis (Gr. Escursionisti Falchi Olginatesi); Valentina Zangheri (Runner Varese).