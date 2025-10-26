Vela. La IV Zona FIV Lazio vince il Campionato Italiano delle Zone a Desenzano del Garda

(mi-lorenteggio.com) Desanzano del Garda, 26 ottobre 2025 – Si è conclusa oggi alla Fraglia Vela Desenzano la quarta edizione dei Campionati Italiani delle Zone FIV, evento organizzato dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con il Comitato XIV Zona FIV e la Classe Dolphin 81, con il supporto del circolo gardesano presieduto da Stefano Loda.Tre giornate di regate perfette hanno regalato spettacolo e grande vela sul Garda, in un evento che ha trasformato per tre giorni uno sport solitamente individuale in una vera disciplina di squadra.
Undici team di giovani Under 25, in rappresentanza delle Zone FIV di quasi tutta Italia, si sono alternati a bordo delle sei imbarcazioni Dolphin 81 messe a disposizione dall’organizzazione, affrontando condizioni meteo ideali: nell’ultimo giorno vento da Nord al mattino presto e, nel corso della giornata, la classica “Ander”, che ha soffiato con buona intensità permettendo di completare tutte le 22 prove previste di qualifiche, per chiudere in bellezza con le finali di Gold e Silver fleet.Nella flotta Gold, composta dai migliori sei equipaggi dopo le qualificazioni, la IV Zona (Lazio) ha confermato la propria superiorità con due terzi posti e una vittoria nelle tre regate decisive, conquistando così il titolo tricolore, dopo essere entrata in gold fleet con 7 punti di vantaggio su I e II Zona FIV. A bordo Aurora Casertano al timone, con Gabriele Centrone, Andrea Vichi, Giuseppe Pontecorvo e Martina Giusti, accompagnati dal Consigliere zonale Andrea Mauro. Sul secondo gradino del podio la II Zona (Toscana, Umbria, La Spezia) con Fabio Bonaiuto, Antonio Guidarini, Mavie Ceccarelli e Maria Ida Barberi, accompagnati dal Presidente di Zona Gabriele Corsi; terza classificata la I Zona (Liguria), con Tommaso Cilli al timone, Michele Casano, Filippo Calvi, Matilde Garaventa e Valerio Mignano. Entrambe sono state protagoniste di un finale di alto livello tecnico che ha consacrato la “scuola del Tirreno” su tutti e tre i gradini del podio.La cerimonia di premiazione, svoltasi presso la Fraglia Vela Desenzano, si è trasformata in una vera festa della vela italiana, alla presenza del Presidente della FIV Francesco Ettorre, del Vicepresidente Giuseppe D’Amico, del Consigliere federale Domenico Foschini – responsabile del Settore Match Race & Team Race e promotore dell’iniziativa – e dei Presidenti delle Zone FIV di tutta Italia. Un evento che, oltre a decretare i vincitori, ha messo in luce lo spirito di squadra e la voglia di confronto dei giovani velisti, che hanno trovato nel Campionato delle Zone un’occasione per crescere e conoscersi tra velisti di regioni diverse. La Fraglia Vela Desenzano e la Federazione Italiana Vela ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita di questa edizione – arbitri, ufficiali di regata, volontari, tecnici e staff – per l’impegno, la passione e la professionalità che hanno reso possibile questo successo.La Fraglia Vela Desenzano e la Federazione Italiana Vela danno appuntamento al secondo weekend di novembre, sempre a Desenzano, per il Campionato Italiano Open, Femminile e Under 23 Match Race.
