18K ANNUNCIA UN’UNICA DATA EVENTO, LUNEDÌ 18 MAGGIO 2026, MILANO @ FABRIQUE​

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 ottobre 2025 – Dopo il successo travolgente della data di ieri – domenica 26 ottobre 2025 – ai Magazzini Generali di Milano che ha registrato il sold out, 18K – tra i talenti emergenti della scena rap italiana – annuncia oggi un’unica data evento. L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto lunedì 18 maggio 2026 al Fabrique di Milano e sarà un’occasione imperdibile per vivere da vicino l’energia e il carisma di uno degli artisti più promettenti della scena musicale italiana.

I biglietti per lo show saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com a partire da martedì 28 ottobre alle 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da domenica 2 novembre 2025 alle ore 10:00.

18K fonde rap, trap e sonorità più sperimentali, creando un mix potente di testi sinceri, melodie coinvolgenti e beat accattivanti. Con un’energia travolgente sul palco e un’attenzione costante alla qualità della produzione musicale, l’artista rappresenta la nuova generazione del rap italiano: autentico, contemporaneo e destinato a lasciare il segno.

18K, nome d’arte di Filippo Casadio ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica nel 2017, pubblicando brani su YouTube, con lo pseudonimo “Dorop”. Nel 2019 ha adottato il nome 18K e ha pubblicato la sua prima traccia ufficiale “Ghost”, anticipando il primo album “Moonkids”. La carriera di 18K ha conosciuto una rapida crescita: nel 2022 ha pubblicato il suo primo album, “Grotto”, che ha attirato l’attenzione del pubblico, grazie anche ai singoli di successo “No Kizzy”, in collaborazione con Kid Yugi e “Michigan” e l’anno successivo è uscito “Grotto Inferno”, versione ampliata del suo album d’esordio. Nel 2024 ha pubblicato l’album “Anti Anti” e nel 2025 è uscita la versione deluxe “Anti Anti (Doom Edition)” e il suo singolo più recente “Frosted Silver”. Con uno stile inconfondibile, 18K continua a distinguersi per autenticità e originalità, diventando uno dei nomi più seguiti della nuova generazione musicale italiana.

