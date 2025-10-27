A Milano l’evento “100 giorni a Milano Cortina 2026. Il racconto dei Giochi” ideato da Il Giornale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 ottobre 2025 – Si è svolto presso la Fondazione Feltrinelli di Milano l’evento “100 giorni a Milano Cortina 2026. Il racconto dei Giochi”, promosso dal quotidiano Il Giornale. Una mattinata di incontri e approfondimenti dedicata all’attesa dei Giochi Olimpici Invernali, alle sfide e alle opportunità che questo appuntamento rappresenta per il Paese.

Il dibattito ha messo in luce come Milano Cortina 2026 non sia soltanto una manifestazione sportiva, ma un progetto di respiro nazionale capace di unire innovazione, sostenibilità e tradizione. Attraverso testimonianze e visioni, relatori e ospiti hanno raccontato il percorso che ha portato alla realizzazione dei Giochi e l’impatto che essi avranno sui territori coinvolti, in termini di infrastrutture, sviluppo, investimenti e coesione sociale. L’incontro ha ribadito il ruolo centrale dell’Italia nel panorama olimpico e internazionale confermando la forza dello sport come strumento di unione, crescita e orgoglio nazionale.

Per Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia: “Siamo ormai giunti al rettilineo finale, il momento in cui tutte le attività devono essere portate a termine e si deve iniziare a guardare con entusiasmo alla sera del 6 febbraio, quando si terrà l’inaugurazione di questo grande evento. Le Olimpiadi, non dobbiamo dimenticarlo, rappresentano l’appuntamento più importante a livello planetario non solo in ambito sportivo, ma anche per tutto ciò che riguarda lo spettacolo in generale, attirando l’attenzione e l’interesse del mondo intero. Dobbiamo dimostrare di essere all’altezza, accoglienti e capaci di presentarci nel modo migliore. Le bellezze ci sono: basta mostrarle e saranno sicuramente apprezzate. Credo di poter dire che siamo pronti”.

All’evento hanno preso parte: Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Giovanni Malagò, Presidente Fondazione Milano Cortina 2026; Marco Riva, Presidente del CONI Lombardia; Andrea Varnier, CEO Fondazione Milano Cortina 2026; Fabio Massimo Saldini, Commissario Straordinario del Governo per le Olimpiadi; Giovanni Bozzetti, Presidente Fondazione Fiera Milano; Fabrizio Manni, Head of Sponsorships and Events Enel; Manuela Di Centa, campionessa olimpica di sci di fondo; Giuliano Razzoli, campione olimpico di slalom; Giorgio Rocca, vincitore della Coppa del Mondo di slalom e i giornalisti Alessandro Sallusti, Hoara Borselli, Benny Casadei Lucchi, Vittorio Macioce e Stefano Zurlo.

Redazione