Agenda Brasil: l’universalità del cinema brasiliano anima l’Anteo

14 opere tra fiction e documentari, ospiti e incontri per raccontare il Brasile di oggi nel più importante festival cinematografico in Italia sul gigante sudamericano



(mi-lorenteggio.com) Brasil presente! Questo è il motto che riassume lo spirito della 12a edizione di Agenda Brasil – Festival Internazionale del Cinema Brasiliano di Milano, che dal 30 ottobre al 6 novembre animerà lo storico Anteo Palazzo del Cinema, in centro. Sul grande schermo saranno proiettati 14 film, quasi tutti in anteprima, in lingua originale con sottotitoli in italiano. Opere che affrontano temi universali, ma intrise della forte identità verdeoro, confermando il vigore di una produzione che negli ultimi anni ha conquistato importanti riconoscimenti in tutto il mondo.

I 9 lungometraggi di finzione e i 5 documentari selezionati per la rassegna compongono un panorama cinematografico ricco di sfumature, con film di diversi generi, realizzati dal Nord al Sud del Paese, anche in aree remote. Vari ospiti (tra cui registi e un protagonista) dialogheranno con il pubblico, mentre una serie di appuntamenti speciali arricchiscono ancora di più il cartellone. Come da tradizione, la musica sarà uno dei fili conduttori del festival, sia in sala (sono ben quattro i titoli su questa eccellenza brasiliana) che in altre location della città.