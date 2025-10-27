AMAGA: inaugurata la prima farmacia comunale di Bareggio, un nuovo polo socio-sanitario per il territorio

(mi-lorenteggio.com) BAREGGIO, 27 ottobre 2025. È stata inaugurata ufficialmente sabato mattina, in via De Gasperi, la prima farmacia comunale di Bareggio, realizzata e gestita da AMAGA S.p.A., società a capitale interamente pubblico. Una struttura moderna e funzionale che rappresenta un nuovo punto di riferimento per la salute, la prevenzione e i servizi alla persona.

Alla cerimonia, molto partecipata, hanno preso parte cittadini, amministratori e rappresentanti istituzionali, tra cui il senatore Massimo Garavaglia, l’onorevole Umberto Maerna, il consigliere regionale Silvia Scurati e numerosi sindaci del territorio, insieme a don Roberto, che ha impartito la benedizione inaugurale.

“Una farmacia comunale creata e gestita da un’azienda a capitale interamente pubblico, capace di estendere a livello territoriale la rete dei servizi socio-sanitari – ha dichiarato il presidente di AMAGA, Piero Bonasegale –. La nuova farmacia di Bareggio rappresenta il coronamento di un lungo lavoro con l’Amministrazione del sindaco Linda Colombo, che ringrazio, ottenuto grazie all’efficacia e all’efficienza del management di AMAGA, che desidero a mia volta ringraziare. Un’azienda pubblica come la nostra continua, questa ne è l’ennesima dimostrazione, ad accrescere il suo raggio d’azione, innalzando nel contempo la qualità dei servizi resi: una conferma della crescita e del progressivo consolidamento di AMAGA”.

Nel suo intervento, il sindaco Linda Colombo ha sottolineato l’importanza del progetto per la comunità: “Si tratta di un polo socio-sanitario che offrirà numerosi servizi al cittadino che vi invitiamo a venire a conoscere. È una grande soddisfazione, a coronamento di un lavoro durato anni, che condivido con AMAGA, con gli uffici comunali e con tutta la maggioranza di questo mandato e del precedente. È stato fatto un bellissimo lavoro di squadra per un progetto che rappresenta un passo importante verso un sistema di welfare più efficiente e vicino al cittadino.”

La farmacia comunale sarà operativa già dalla prossima settimana: in questa prima fase sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.

Con l’apertura della nuova farmacia, AMAGA rafforza la propria presenza sul territorio, confermandosi un attore pubblico strategico nel migliorare la qualità della vita dei cittadini e nel promuovere una rete di servizi sempre più efficiente, moderna e vicina alle persone.

