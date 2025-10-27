ASSALTO A DUE PORTAVOLORI, COLPO FALLISCE: AUTOSTRADA BLOCCATA, ECCO DOVE

(mi-lorenteggio.com) Roma, 27 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto. tra Loreto e Civitanova Marche è stato chiuso il tratto in entrambe le direzioni a seguito di una tentata rapina ad un furgone portavalori all’altezza del km 248.5.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni, inoltre si registrano, 3 km di coda verso Pescara e 4 km di coda verso Ancona.

Per chi è diretto verso Bologna, consigliamo di uscire a Porto Sant’Elpidio, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Loreto.

Per chi è diretto verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Loreto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Civitanova.

Segnaliamo inoltre 3 km di coda all’uscita obbligatoria di Loreto e 5 km di coda all’uscita obbligatoria di Civitanova.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

⁠La rapina non è andata a buon fine e i rapinatori si sono allontanati a mani vuote. La polizia di Macerata ha attivato immediatamente il piano antirapina. Sul posto polizia stradale, squadra mobile, commissariato di Civitanova Marche e polizia scientifica.

