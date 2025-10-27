Assunzione immediata e patente gratuita per diventare conducente Autoguidovie

Previsti a novembre due recruiting day, realizzati in collaborazione con Enaip Lombardia, per il territorio di Crema e Cremona
(mi-lorenteggio.com) 27 ottobre 2025 – Autoguidovie, in collaborazione con Enaip Lombardia, ha ideato una
nuova formula di “formazione gratuita & impiego immediato” con l’obiettivo di attrarre e
qualificare nuovi conducenti, promuovere la mobilità collettiva come alternativa sostenibile
e, più in generale, rendere il viaggio in autobus un’abitudine quotidiana per tutti.
I candidati in possesso dei requisiti potranno accedere a un corso gratuito finalizzato
all’ottenimento della patente D per il trasporto di persone, che prevede 320 ore di
formazione.
La vera novità è che l’assunzione avverrà contestualmente all’avvio del corso: i partecipanti
saranno infatti assunti da Autoguidovie con un contratto a tempo determinato part-time di
5 mesi. Una volta conseguiti la Patente D e il CQC Persone (Carta di Qualificazione del
Conducente per il trasporto di persone), il contratto verrà trasformato a tempo
indeterminato.
Sono in programma due recruiting day a Crema, presso Sala Alessandrini, in via Matilde di
Canossa 20, nelle giornate del 6 novembre e del 13 novembre. In ogni giornata di selezione,
che inizierà a partire dalle ore 9.30, avrà luogo un incontro informativo in plenaria, seguito
da test di ingresso e colloqui individuali.
I candidati che supereranno l’ammissione, cominceranno l’attività formativa in Academy a
partire da gennaio 2025.
Condizioni contrattuali
A coloro che porteranno a termine il percorso formativo diventando a tutti gli effetti
conducenti, Autoguidovie offre:
- * Assunzione garantita con contratto di lavoro a tempo indeterminato (o di
apprendistato) secondo il CCNL Autoferrotranvieri.
- * Buoni pasto da 8 euro netti per ogni giorno lavorato.
- * Pianificazione anticipata dei turni.
- * Stipendio a partire da 1.560 euro lordi.
- * Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Requisiti dei candidati
I requisiti per accedere alla formazione sono i seguenti:
- Essere disoccupati all’avvio del corso.
- Età anagrafica da 21 anni.
- Possesso patente B o superiore.
- Buona conoscenza e padronanza della lingua italiana.
- Titolo di studio: licenza media (preferenza titolo di studio superiore).
- Idoneità psicofisica per ottenimento patente guida per il trasporto di persone.
- Capacità di gestione dello stress in situazioni di traffico intenso, nelle interazioni con
i passeggeri e in caso di imprevisti.
Un approccio coraggioso e vicino alle persone disoccupate
«Abbiamo adottato un approccio coraggioso ma al tempo stesso vicino a chi è in cerca di
lavoro. Attraverso la stipulazione di un contratto immediato, già in fase di formazione,
vogliamo investire sulle persone, che abitano i territori in cui operiamo, e sul futuro della
mobilità collettiva. Offrire posti di lavoro sicuri, è uno dei tanti modi con cui intendiamo
ringraziare città e paesi che scelgono di muoversi a bordo dei nostri autobus di ultima
generazione. Oltre a supportare fin da subito le persone, in stato di disoccupazione,
vogliamo continuare a investire nel trasporto pubblico locale, quale simbolo di sostenibilità,
sicurezza e valore sociale», dichiara Maria Rosaria De Maio, People Transformation Manager
Autoguidovie.
Per candidatura e maggiori informazioni: https://www.enaiplombardia.eu/corso/autista
autobus-enaip-crema
Autoguidovie è una delle prime 10 aziende italiane nel settore della mobilità collettiva presente in Lombardia, Veneto e Piemonte. Fondata nel 1908, ha sempre puntato sull’innovazione, consolidando la sua posizione di leadership nei servizi di trasporto pubblico. Oggi offre una vasta gamma di soluzioni per la mobilità delle persone, tra cui servizi a chiamata come Miobus, di sharing in partnership con altri operatori, di noleggio con conducente fino ad arrivare a servizi di navigazione. La flotta di autobus è tra le più giovani d’Italia ed è dotata di tecnologie avanzate per garantire sicurezza e comfort. Con oltre 1.380 dipendenti e un giro d’affari consolidato di 169,5 milioni di euro, Autoguidovie registra 69 milioni di passeggeri all’anno.
- Per ulteriori informazioni: autoguidovie.it