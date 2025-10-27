Assunzione immediata e patente gratuita per diventare conducente Autoguidovie

Previsti a novembre due recruiting day, realizzati in collaborazione con Enaip Lombardia, per il territorio di Crema e Cremona

(mi-lorenteggio.com) 27 ottobre 2025 – Autoguidovie, in collaborazione con Enaip Lombardia, ha ideato una

nuova formula di “formazione gratuita & impiego immediato” con l’obiettivo di attrarre e

qualificare nuovi conducenti, promuovere la mobilità collettiva come alternativa sostenibile

e, più in generale, rendere il viaggio in autobus un’abitudine quotidiana per tutti.

I candidati in possesso dei requisiti potranno accedere a un corso gratuito finalizzato

all’ottenimento della patente D per il trasporto di persone, che prevede 320 ore di

formazione.

La vera novità è che l’assunzione avverrà contestualmente all’avvio del corso: i partecipanti

saranno infatti assunti da Autoguidovie con un contratto a tempo determinato part-time di

5 mesi. Una volta conseguiti la Patente D e il CQC Persone (Carta di Qualificazione del

Conducente per il trasporto di persone), il contratto verrà trasformato a tempo

indeterminato.

Sono in programma due recruiting day a Crema, presso Sala Alessandrini, in via Matilde di

Canossa 20, nelle giornate del 6 novembre e del 13 novembre. In ogni giornata di selezione,

che inizierà a partire dalle ore 9.30, avrà luogo un incontro informativo in plenaria, seguito

da test di ingresso e colloqui individuali.

I candidati che supereranno l’ammissione, cominceranno l’attività formativa in Academy a

partire da gennaio 2025.

Condizioni contrattuali

A coloro che porteranno a termine il percorso formativo diventando a tutti gli effetti

conducenti, Autoguidovie offre: