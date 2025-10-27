BONUS ASSISTENTI FAMILIARI, REGIONE LOMBARDIA LI RIFINANZIA CON 2 MILIONI DI EURO

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA. ASSESSORE LUCCHINI: UN CONTRIBUTO ECONOMICO A CHI ASSUME REGOLARMENTE PERSONALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 ottobre 2025. La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Elena Lucchini, ha approvato la delibera che rifinanzia con 2 milioni di euro l’intervento a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari, ai sensi della legge regionale 15/2015.

La misura, inserita nell’ambito della programmazione ‘Sostegno alla persona e alla famiglia’, mira a promuovere e qualificare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore dell’assistenza domiciliare, garantendo servizi informativi, di consulenza e di supporto alle famiglie e agli operatori.

Grazie all’attuazione delle precedenti delibere, a settembre 2025 sono già state finanziate oltre 2.000 persone, con sportelli e registri attivi nella totalità degli Ambiti territoriali lombardi – ad eccezione di Campione d’Italia, che sta completando il percorso di attivazione.

“Con questo provvedimento – dichiara l’assessore Elena Lucchini – confermiamo la volontà di Regione Lombardia di sostenere concretamente le famiglie lombarde e valorizzare il lavoro prezioso svolto dagli assistenti familiari. Il rifinanziamento della misura permette di dare continuità a un sistema che si sta consolidando al fine di garantire sempre maggior qualità, sicurezza e trasparenza nei rapporti di assistenza e cura, tutelando al tempo stesso i lavoratori e le persone più fragili. È un investimento che rafforza la rete territoriale e riconosce il ruolo fondamentale delle famiglie come primo presidio di solidarietà e coesione sociale”.

IL RIPARTO – Le risorse verranno ripartite tra le otto ATS lombarde, in base a criteri oggettivi:

• 30% in proporzione alla popolazione residente over 65 (dati ISTAT 2024);

• 70% sulla base delle domande ammesse e finanziate nelle precedenti annualità della misura “Bonus Assistenti Familiari”.

