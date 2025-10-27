Celtic New Year 2025 – Il Capodanno Celtico torna al Museo del Tessile di Busto Arsizio (VA)

(mi-lorenteggio.com) Busto Arsizio, 27 ottobre 2025 – Il Museo del Tessile di Busto Arsizio torna a illuminarsi di magia e tradizione con la dodicesima edizione del Capodanno Celtico – Celtic New Year, in programma venerdì 31 ottobre 2025. (Museo del Tessile- via Volta 6 – Busto Arsizio-VA).

Organizzato dall’Accademia di Danze Irlandesi Gens d’Ys, in collaborazione con Imbolc s.r.l e con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio,

Un evento attesissimo che, come da tradizione, unisce passato e presente, mito e musica, in una serata pensata per grandi e piccini.

Sarà una notte di magia, musica e folklore per celebrare Samhain, l’antico capodanno celtico che segna il passaggio tra l’estate e l’inverno, momento di rinnovamento e di incontro tra i mondi.

Il programma prevede concerti dal vivo, serate danzanti, stage di danze irlandesi, animazioni per bambini, maschere, falò rituale e la tradizionale zuppa di zucca offerta a tutti i partecipanti.

La festa danzante sarà animata dai ballerini dell’Accademia di Danze Irlandesi Gens d’Ys e da due gruppi musicali di grande energia: THE KELTAHOLICS e i VALKANORR, con la loro travolgente carica pagan folk.

Magia per i più piccoli! Particolare attenzione sarà riservata ai bambini, protagonisti di un percorso incantato nella Sala Grande del Museo.

Tra streghe, maghi e apprendisti, il Cappello Parlante li dividerà nelle Case di Hogwarts, mentre i professori li guideranno in lezioni di pozioni e incantesimi. Solo chi supererà la Prova del Coraggio potrà salvare la Scuola di Magia!

Prevista la vestizione magica per tutti i piccoli partecipanti – e per i genitori più coraggiosi.

Durante la serata non mancheranno: la Premiazione del contest “La Zucca più bella”, la distribuzione della Zuppa di zucca e un suggestivo mercatino celtico con prodotti artigianali e tematici.

Il Capodanno Celtico di Busto Arsizio si conferma così un appuntamento unico, capace di unire divertimento, cultura e spiritualità in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Allo scoccare dell’ora di mezzo un momento di riflessione, per salutare insieme l’anno che finisce e accogliere quello nuovo secondo l’antico calendario celtico.

Venerdì 31 ottobre 2025 – Dalle ore 17:30

Museo del Tessile, Via Volta 6 – Busto Arsizio(VA)

BIGLIETTI

Ingresso adulti: €10

Gratuito per bambini fino a 12 anni e per persone con invalidità 100%

Biglietti disponibili in cassa o online sul sito Imbolc:

https://ticket.cinebot.it/imbolc/evento/47_capodanno-celtico-20