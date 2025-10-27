Como, rapina una collanina in Piazza Volta, arrestato

(mi-lorenteggio.com) Como, 27 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella notte tra sabato e domenica, ha arrestato per furto con strappo un 18enne egiziano senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale. L’uomo è stato inoltre denunciato in stato di libertà per rapina impropria e porto di arma o oggetti atti ad offendere.

Sabato sera, era da poco passata la mezzanotte, quando una volante dell’U.P.G.S.P. di Como è stata inviata in Piazza Volta dove era segnalato il furto di una collanina d’oro, strappata dal collo di una 25enne.

La chiamata era giunta alla Sala Operativa della Questura da parte di un amico della vittima il quale ha fornito la descrizione dettagliata del 18enne egiziano responsabile del furto e che ha permesso ai poliziotti di rintracciarlo in via Caio Plinio mentre era inseguito da un altro amico e di recuperare un coltellino che gli era servito per minacciare la vittima e guadagnare la fuga.

Portato in Questura, il 18enne, privo di documenti d’identità è risultato essere irregolare sul territorio nazionale ed è stato tratto in arresto per furto con strappo e denunciato in stato di libertà per tentata rapina e porto di arma.

Avvertito il P.M. di turno dell’arresto, il 18enne è stato associato alla Casa Circondariale di Como.

La posizione del 18enne egiziano, è al vaglio degli esperti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Como che stileranno una dettagliata relazione tecnica per l’emissione di un idoneo provvedimento amministrativo.