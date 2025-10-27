DL Racing centra la vittoria nell’Italiano GT Sprint a Monza

Sulle Lamborghini Huracan ST Evo2 schierate in partnership con Krypton Motorsport Il team milanese ha concluso la stagione tricolore in bellezza aggiudicandosi gara 2 con Ianniello-Viglietti, che hanno sfiorato la doppietta, mentre Locanto-Tagliapietra hanno agguantato il podio in classe Am. Sugli scudi anche la Ferrari 296 Challenge di Alessandri condue top-5 in rimonta

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 ottobre 2025. DL Racing ha concluso con un brillante successo in GT Cup il Campionato Italiano GT Sprint 2025, che nel weekend ha disputato l’ultimo atto a Monza. Sul circuito di casa nessun titolo tricolore piloti si è aggiunto a quello già conquistato nella serie Endurance il mese scorso, me le due Lamborghini Huracan ST Evo2 e la Ferrari 296 Challenge schierate dal team milanese in partnership con Krypton Motorsport si sono confermate protagoniste di vertice come già ampiamente mostrato durante l’intera stagione. Fra l’altro le speranze di titolo per Riccardo Ianniello e Vittorio Viglietti si sono infrante soltanto sul filo di lana in un weekend nel quale la giovanissima formazione di DL Racing ha sfiorato una clamorosa doppietta di successi. Domenica la vittoria è arrivata in gara 2 e con essa anche il secondo posto assoluto in campionato. Purtroppo, invece, nella gara 1 di sabato, mentre erano saldamente al comando, proprio nel giro finale la “Lambo” numero 172 è rimasta senza benzina e i due hanno dovuto cedere il passo concludendo sesti.

In classe Am, sempre al volante della Huracan ST Evo2, anche il patron Diego Locanto e Nicola Tagliapietra hanno lottato per il successo, sia in gara sia in campionato, e alla fine, seppure rallentati da una noia elettronica mentre erano al comando, hanno centrato un terzo posto in gara 1 e un settimo in gara 2, concludendo comunque terzi sul podio generale del Tricolore a soli 8 punti dalla vetta. Simile il cammino di Pierluigi Alessandri, nel suo caso su Ferrari. A Monza il pilota romagnolo ha pagato l’impossibilità di disputare le qualifiche nelle condizioni ideali, ma in gara ha saputo rimontare fino a conquistare due solide top-5, concludendo al quarto posto assoluto una stagione che a Vallelunga lo ha anche visto brillare sul gradino più alto del podio.

Il pilota e team principal Diego Locanto dichiara dopo Monza: “Siamo felicissimi per la vittoria conquistata in gara 2, Ianniello e Viglietti l’avrebbero meritata anche in gara 1 e con essa il titolo. Alla fine sono secondi in campionato e credo che sia comunque un ottimo risultato, anche perché non dobbiamo dimenticare che Viglietti era alla sua prima esperienza in GT. Questo dimostra la qualità di tutto il team, siamo sempre stati ai vertici di assoluta e classe Am e con un titolo già conquistato nella serie tricolore Endurance direi che a livello di Campionato Italiano è stata un’ottima stagione. E ora testa alle Finali Mondiali Lamborghini e poi chiusura in bellezza nel Supersport GT dove anche lì ci giochiamo il campionato. In tutto saranno 24 weekend di gara per la squadra: direi che abbiamo fatto un super lavoro e che tutti i nostri piloti, anche giovanissimi o esordienti, sono migliorati nel corso di questo lunghissimo 2025”.

Campionato Italiano GT Sprint 2025: 25/5: Vallelunga; 13/7: Mugello; 28/9: Imola; 26/10 Monza.

