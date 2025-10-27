Ecco il programma del Viaggio Apostolico di Papa Leone XIV in Türkiye e in Libano con pellegrinaggio a İznik (Türkiye) in occasione del 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea (27 novembre – 2 dicembre 2025)

Programma in lingua italiana
|Giovedì 27 novembre 2025ROMA – ANKARA – ISTANBUL
|07:40
|Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Roma/Fiumicino per Ankara
|12:30
|Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Ankara/Esenboğa
|ACCOGLIENZA UFFICIALE
|13:30
|VISITA AL MAUSOLEO DI ATATÜRK
|14:10
|CERIMONIA DI BENVENUTO presso il Palazzo Presidenziale
|14:40
|VISITA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
|15:30
|INCONTRO CON LE AUTORITÀ, CON LA SOCIETÀ CIVILE E CON IL CORPO DIPLOMATICO
|Discorso del Santo Padre
|17:20
|CONGEDO DALLA CAPITALE presso l’Aeroporto Internazionale di Ankara/Esenboğa
|17:35
|Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Ankara/Esenboğa per Istanbul
|19:00
|Arrivo all’Aeroporto Istanbul/Atatürk
|Venerdì 28 novembre 2025ISTANBUL – İZNIK – ISTANBUL
|09:30
|INCONTRO DI PREGHIERA CON I VESCOVI, I SACERDOTI, I DIACONI, I CONSACRATI, LE CONSACRATE E GLI OPERATORI PASTORALI presso la Cattedrale dello Spirito Santo
|Discorso del Santo Padre
|10:40
|VISITA ALLA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI DELLE PICCOLE SORELLE DEI POVERI
|Saluto del Santo Padre
|14:15
|Trasferimento in elicottero a İznik
|15:30
|INCONTRO ECUMENICO DI PREGHIERA nei pressi degli scavi archeologici dell’antica Basilica di San Neofito a İznik
|Discorso del Santo Padre
|16:3018:30
|Trasferimento in elicottero a IstanbulINCONTRO PRIVATO CON I VESCOVI presso la Delegazione Apostolica
|Sabato 29 novembre 2025ISTANBUL
|09:00
|VISITA ALLA MOSCHEA SULTAN AHMET
|09:45
|INCONTRO PRIVATO CON I CAPI DELLE CHIESE E DELLE COMUNITÀ CRISTIANE presso laChiesa ortodossa siriaca di Mor Ephrem
|15:30
|DOXOLOGIA nella Chiesa Patriarcale di San Giorgio
|Saluto del Santo Padre
|15:50
|INCONTRO CON SS. BARTOLOMEO I E FIRMA DELLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA nel Palazzo Patriarcale
|17:00
|SANTA MESSA nella “Volkswagen Arena”
|Omelia del Santo Padre
|Domenica 30 novembre 2025ISTANBUL – BEIRUT
|09:30
|VISITA DI PREGHIERA ALLA CATTEDRALE ARMENA APOSTOLICA
|Saluto del Santo Padre
|10:30
|DIVINA LITURGIA nella Chiesa Patriarcale di San Giorgio
|Discorso del Santo Padre
|12:30
|BENEDIZIONE ECUMENICA
|13:00
|PRANZO CON SS. BARTOLOMEO I al Patriarcato Ecumenico
|14:15
|CERIMONIA DI CONGEDO presso l’Aeroporto Istanbul/Atatürk
|14:45
|Partenza in aereo dall’Aeroporto Istanbul/Atatürk per Beirut
|15:45
|Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Beirut
|CERIMONIA DI BENVENUTO
|16:45
|VISITA DI CORTESIA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA presso il Palazzo Presidenziale
|17:15
|INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
|17:30
|INCONTRO CON IL PRIMO MINISTRO
|18:00
|INCONTRO CON LE AUTORITÀ, CON LA SOCIETÀ CIVILE E CON IL CORPO DIPLOMATICO
|Discorso del Santo Padre
|Lunedì 1 dicembre 2025BEIRUT – ANNAYA – HARISSA – BKERKÉ
|09:45
|VISITA E PREGHIERA SULLA TOMBA DI SAN CHARBEL MAKLŪF presso il Monastero di San Maroun ad Annaya
|Saluto del Santo Padre
|11:20
|INCONTRO CON I VESCOVI, I SACERDOTI, I CONSACRATI, LE CONSACRATE E GLI OPERATORI PASTORALI nelSantuario di Nostra Signora del Libano ad Harissa
|Discorso del Santo Padre
|12:30
|INCONTRO PRIVATO CON I PATRIARCHI CATTOLICI presso la Nunziatura Apostolica
|16:00
|INCONTRO ECUMENICO E INTERRELIGIOSO in Piazza dei Martiri a Beirut
|Discorso del Santo Padre
|17:45
|INCONTRO CON I GIOVANI nel piazzale antistante il Patriarcato di Antiochia dei Maroniti a Bkerké
|Discorso del Santo Padre
|Martedì 2 dicembre 2025BEIRUT – JAL ED DIB – ROMA
|08:30
|VISITA AGLI OPERATORI E ASSISTITI DELL’OSPEDALE “DE LA CROIX” a Jal ed Dib
|Saluto del Santo Padre
|09:30
|PREGHIERA SILENZIOSA AL LUOGO DELL’ESPLOSIONE DEL PORTO DI BEIRUT
|10:30
|SANTA MESSA presso il “Beirut Waterfront”
|Omelia del Santo Padre
|12:45
|CERIMONIA DI CONGEDO presso l’Aeroporto Internazionale di Beirut
|Discorso del Santo Padre
|13:15
|Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Beirut per Roma
|16:10
|Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Roma/Fiumicino