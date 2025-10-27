Ecco il programma del Viaggio Apostolico di Papa Leone XIV in Türkiye e in Libano con pellegrinaggio a İznik (Türkiye) in occasione del 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea (27 novembre – 2 dicembre 2025)

25.05.08 Elezione del Romano Pontefice

Programma in lingua italiana

Giovedì 27 novembre 2025ROMA – ANKARA – ISTANBUL
07:40Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Roma/Fiumicino per Ankara 
12:30Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Ankara/Esenboğa 
 ACCOGLIENZA UFFICIALE 
13:30VISITA AL MAUSOLEO DI ATATÜRK 
14:10CERIMONIA DI BENVENUTO presso il Palazzo Presidenziale 
14:40VISITA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
15:30INCONTRO CON LE AUTORITÀ, CON LA SOCIETÀ CIVILE E CON IL CORPO DIPLOMATICODiscorso del Santo Padre
17:20CONGEDO DALLA CAPITALE presso l’Aeroporto Internazionale di Ankara/Esenboğa 
17:35Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Ankara/Esenboğa per Istanbul 
19:00Arrivo all’Aeroporto Istanbul/Atatürk 
   
   
Venerdì 28 novembre 2025ISTANBUL – İZNIK – ISTANBUL
09:30INCONTRO DI PREGHIERA CON I VESCOVI, I SACERDOTI, I DIACONI, I CONSACRATI, LE CONSACRATE E GLI OPERATORI PASTORALI presso la Cattedrale dello Spirito SantoDiscorso del Santo Padre
10:40VISITA ALLA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI DELLE PICCOLE SORELLE DEI POVERISaluto del Santo Padre
14:15Trasferimento in elicottero a İznik 
15:30INCONTRO ECUMENICO DI PREGHIERA nei pressi degli scavi archeologici dell’antica Basilica di San Neofito a İznikDiscorso del Santo Padre
16:3018:30Trasferimento in elicottero a IstanbulINCONTRO PRIVATO CON I VESCOVI presso la Delegazione Apostolica 
   
   
Sabato 29 novembre 2025ISTANBUL
09:00VISITA ALLA MOSCHEA SULTAN AHMET 
09:45INCONTRO PRIVATO CON I CAPI DELLE CHIESE E DELLE COMUNITÀ CRISTIANE presso laChiesa ortodossa siriaca di Mor Ephrem 
15:30DOXOLOGIA nella Chiesa Patriarcale di San GiorgioSaluto del Santo Padre
15:50INCONTRO CON SS. BARTOLOMEO I E FIRMA DELLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA nel Palazzo Patriarcale 
17:00SANTA MESSA nella “Volkswagen Arena”Omelia del Santo Padre
   
   
Domenica 30 novembre 2025ISTANBUL – BEIRUT
09:30VISITA DI PREGHIERA ALLA CATTEDRALE ARMENA APOSTOLICASaluto del Santo Padre
10:30DIVINA LITURGIA nella Chiesa Patriarcale di San GiorgioDiscorso del Santo Padre
12:30BENEDIZIONE ECUMENICA 
13:00PRANZO CON SS. BARTOLOMEO I al Patriarcato Ecumenico 
14:15CERIMONIA DI CONGEDO presso l’Aeroporto Istanbul/Atatürk 
14:45Partenza in aereo dall’Aeroporto Istanbul/Atatürk per Beirut 
15:45Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Beirut 
 CERIMONIA DI BENVENUTO 
16:45VISITA DI CORTESIA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA presso il Palazzo Presidenziale 
17:15INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE 
17:30INCONTRO CON IL PRIMO MINISTRO 
18:00INCONTRO CON LE AUTORITÀ, CON LA SOCIETÀ CIVILE E CON IL CORPO DIPLOMATICODiscorso del Santo Padre
   
   
Lunedì 1 dicembre 2025BEIRUT – ANNAYA – HARISSA – BKERKÉ
09:45VISITA E PREGHIERA SULLA TOMBA DI SAN CHARBEL MAKLŪF presso il Monastero di San Maroun ad AnnayaSaluto del Santo Padre
11:20INCONTRO CON I VESCOVI, I SACERDOTI, I CONSACRATI, LE CONSACRATE E GLI OPERATORI PASTORALI nelSantuario di Nostra Signora del Libano ad HarissaDiscorso del Santo Padre
12:30INCONTRO PRIVATO CON I PATRIARCHI CATTOLICI presso la Nunziatura Apostolica 
16:00INCONTRO ECUMENICO E INTERRELIGIOSO in Piazza dei Martiri a BeirutDiscorso del Santo Padre
17:45INCONTRO CON I GIOVANI nel piazzale antistante il Patriarcato di Antiochia dei Maroniti a BkerkéDiscorso del Santo Padre
   
   
Martedì 2 dicembre 2025BEIRUT – JAL ED DIB – ROMA
08:30VISITA AGLI OPERATORI E ASSISTITI DELL’OSPEDALE “DE LA CROIX” a Jal ed DibSaluto del Santo Padre
09:30PREGHIERA SILENZIOSA AL LUOGO DELL’ESPLOSIONE DEL PORTO DI BEIRUT 
10:30SANTA MESSA presso il “Beirut Waterfront”Omelia del Santo Padre
12:45CERIMONIA DI CONGEDO presso l’Aeroporto Internazionale di BeirutDiscorso del Santo Padre
13:15Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Beirut per Roma 
16:10Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Roma/Fiumicino

