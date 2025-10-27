GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, LUNEDÌ 27 OTTOBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 ottobre 2025. Questi gli appuntamenti della Giunta della Regione Lombardia in programma oggi, lunedì 27 ottobre.

PALAZZO LOMBARDIA, CONFERENZA STAMPA ‘DOPO GIUNTA’ CON PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE MASSARI

A Palazzo Lombardia, conferenza stampa del ‘dopo-Giunta’ alla presenza del presidente della Regione, Attilio Fontana, e del nuovo assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Debora Massari.

– ore 14, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano) ingresso N1, piano 11, sala Stampa .

REGIONE LOMBARDIA OSPITA IL GREEN BUILDING FORUM ITALIA, CONFRONTO STRATEGICO SUL FUTURO SOSTENIBILE TRA ISTITUZIONI ITALIANE E EUROPEE

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA ATTILIO FONTANA APRE I LAVORI.

NEL POMERIGGIO TAVOLO SU TERRITORIO CON ASSESSORE COMAZZI.

L’Auditorium ‘Giovanni Testori’ di Palazzo Lombardia ospita, a partire dalle ore 9,30, il ‘Green Building Forum Italia’, un’importante giornata di confronto strategico, promosso in collaborazione con la Regione Lombardia, che vede riuniti i vertici delle istituzioni italiane ed europee, rappresentanti del Governo, del mondo economico e del settore edilizio, per discutere il futuro sostenibile del Paese.

Sono presenti il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi. Prevista anche la partecipazione del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, del ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Partecipano anche, con un videomessaggio, il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto. In video collegamento interviene il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Durante la giornata saranno presentati due documenti di grande rilevanza. Il primo è la nuova ricerca ‘Eumetra’, curata da Renato Mannheimer, che fotografa la percezione degli italiani rispetto alla riqualificazione della propria abitazione, mettendo in luce aspettative, dubbi e consapevolezza ambientale della popolazione. Il secondo è l’’Industry Report Roadmap’ per il Paese Italia, il documento strategico redatto da Green Building Italia che propone una visione di lungo periodo e misure immediate per guidare la trasformazione urbana ed edilizia nazionale, anche alla luce delle sfide poste dalla direttiva europea ‘Case Green’.

– ore 9.30, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), Auditorium Testori.

PRESIDENTE FONTANA A EVENTO ‘MILANO – 100 GIORNI A MILANO CORTINA 2026, IL RACCONTO DEI GIOCHI ‘

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana interviene all’evento organizzato dal quotidiano ‘Il Giornale’ dal titolo: ‘Milano – 100 giorni a Milano Cortina 2026. Il racconto dei Giochi’.

– ore 10.45, Fondazione Feltrinelli (viale Pasubio 5- Milano), 1° piano.

CANTÙ/CO, ASSESSORE FERMI A EVENTO DI SIMULAZIONE SU GESTIONE DEL RISCHIO TERRORISTICO

L’assessore all’Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, partecipa, su delega del presidente Attilio Fontana, al convegno ‘Analisi, prevenzione, intervento: come combattere il terrorismo’, organizzato da SAP (Sindacato Autonomo di Polizia). Si tratta in particolare di un evento con sessioni teoriche e momenti operativi che prevedono la simulazione di un attacco terroristico.

– ore, 9.30, Teatro Fumagalli (via San Giuseppe, 9 – Cantù/CO)

SANT’ANGELO LODIGIANO/LO, ASSESSORE FRANCO A PRESENTAZIONE PALESTRA DI BOXE IN EDIFICIO ALER

L’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, partecipa a Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) alla conferenza stampa di presentazione della palestra di boxe aperta nei locali di Aler Pavia-Lodi in collaborazione con ‘Spartan Adamas Boxing Team’. Sarà presente anche la presidente di Aler Pavia-Lodi, Monica Guarischi.

– ore 16, via Leonardo da Vinci, 6/8 – Sant’Angelo Lodigiano/LO.

