Incanto sotto le stelle con Amalia Ercoli Finzi

Una serata davvero speciale dedicata ai bambini e alle famiglie. Amalia Ercoli Finzi, nota come la “signora delle comete”, sarà ospite del civico osservatorio astronomico il 31 ottobre per un viaggio tra racconti e firmamento

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 27 ottobre 2025 – Un’iniziativa pensata per i più piccoli, che unisce la meraviglia dell’astronomia e del racconto al fascino della notte di Halloween. Venerdì 31 ottobre, dalle ore 20.30 alle ore 22.30, il civico osservatorio astronomico presso il centro culturale Cascina Grande in via Togliatti aprirà le sue porte per l’evento: “Incanto sotto le stelle, un viaggio tra racconti e firmamento con Amalia Ercoli Finzi”.

Una serata speciale organizzata dal Gruppo Astrofili Rozzano in collaborazione con i Mangiafavole. Ospite d’eccezione sarà la professoressa Amalia Ercoli Finzi, figura di spicco della scienza e pioniera dell’ingegneria aerospaziale. Durante la serata la “signora delle comete” racconterà ai bambini la sua esperienza nel mondo delle missioni spaziali condividendo la sua passione per l’astronomia e la sua curiosità per l’universo. Seguiranno le letture animate dei Mangiafavole che accompagneranno i piccoli partecipanti in un viaggio immaginario tra stelle, pianeti e costellazioni.

“Siamo molto orgogliosi di ospitare ancora una volta a Rozzano una personalità del calibro della professoressa Ercoli Finzi – dichiara il sindaco Mattia Ferretti – La sua presenza è un’occasione unica per avvicinare i bambini alla scienza in modo emozionante e coinvolgente. Questo evento è un esempio concreto di come la cultura e la divulgazione possano diventare esperienze condivise, capaci di accendere nei più giovani la curiosità e l’amore per il nostro cielo”.

Dopo i racconti e le letture animate, la serata culminerà con l’osservazione del cielo attraverso i telescopi dell’osservatorio, tra cui il prestigioso Merz-Dallmeyer, del 1870. I bambini potranno ammirare da vicino i crateri della Luna e gli anelli di Saturno e alla fine, per festeggiare Halloween, tutti i partecipanti riceveranno caramelle.

La partecipazione all’evento è gratuita ma su prenotazione fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni consultare il sito www.astrofilirozzano.it

Amalia Ercoli Finzi si è laureata al Politecnico di Milano in Ingegneria Aeronautica nel 1962, con il massimo dei voti. Medaglia d’oro dell’AIDAA, la professoressa Ercoli Finzi ha dedicato la sua carriera alla ricerca e alla divulgazione scientifica collaborando con le principali agenzie spaziali internazionali (ASI, ESA, NASA) e firmando oltre 180 pubblicazioni scientifiche.

Redazione