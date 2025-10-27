Mercoledì 29 ottobre Barbara Alberti presenta il suo libro Gelosia con Maria Luisa Agnese in Liberia Mondadori Duomo

TRADIMENTI, RICONCILIAZIONI, VENDETTE E SPARIZIONI: UNA FENOMENOLOGIA DELLE “CORNA” TRA ANEDDOTI PERSONALI, RACCONTI DI OGNI TEMPO, PERSONAGGI STORICI E LETTERARI

DALLE “SCAPPATELLE” DEL NONNO AL RIGOLETTO, UNA GALLERIA SPASSOSA CHE METTE AL CENTRO UN SENTIMENTO COMUNE A (QUASI) TUTTI GLI AMANTI: LA GELOSIA

«”Dove vai?” Non la frase in sé è proibita, ma quel certo tono, dietro il quale si sente scattare un clac di manette.»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 ottobre 2025 – Che cos’è la gelosia? Perché siamo gelosi? Che relazione c’è tra l’amore e la gelosia? Barbara Alberti tratta il tema alla sua maniera, con verve, ironia e gusto del paradossale. Attraverso aforismi personali e racconti in parte autobiografici, familiari, storie sentite o orecchiate, storie paradigmatiche di ogni tempo, personaggi storici o letterari, l’autrice traccia i confini di un sentimento così terribile e sleale ma al tempo stesso comune ai più, e le sue ricadute nei rapporti di coppia, tra tradimenti, riconciliazioni, vendette e sparizioni. Alberti va al cuore di una «reazione» e ci racconta tutto quello che rappresenta oggi un’emozione così forte e incontenibile. Gelosia è un libro corsaro, come l’amore. Che è un disastro «indispensabile».

BARBARA ALBERTI è nata molto tempo fa in Umbria e ha conosciuto quattro generazioni di gelosi. Ha scritto questo libro come confessione, festa, esorcismo e penitenza di quanto ci si affanni per la gelosia, si trasformino la passione in tortura e gli amanti in poliziotti infelici e farseschi. E di come l’amore si faccia buio, impraticabile, arreso alla volgarità dello spionaggio, alla miseria dei sospetti. Che umiliazione, per tutti.