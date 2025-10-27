Radio Capital compie 30 anni e festeggia con nuove date di CAPITAL JAM: 9 appuntamenti alla Fabbrica del Vapore

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 ottobre 2025 – Nel 2026 Radio Capital festeggia i suoi 30 anni annunciando il ritorno in grande stile del format live Capital Jam: 9 nuovi appuntamenti speciali dal 18 novembre 2025 al 25 marzo 2026 alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano. Prevendite disponibili da oggi, lunedì 27 ottobre, su Ticketone al link: www.ticketone.it/artist/capital-jam/.

Dopo il successo delle precedenti 4 tappe in primavera al Teatro Oscar di Milano che hanno visto sul palco alcuni tra i grandi protagonisti del panorama musicale italiano, Capital Jam approda in una nuova location più ampia e iconica, pronta ad accogliere un pubblico ancora più numeroso con cui condividere come sempre “solo bella musica” dal vivo in una vera stagione live lunga 5 mesi. Nei prossimi giorni verranno comunicati i nomi degli artisti coinvolti.

Il format live di Radio Capital non è un semplice concerto, ma un’experience di jam session che va oltre la musica: un luogo di incontro e un talk dove gli artisti escono dal loro classico repertorio per interpretare, sperimentare e reinventare canzoni in modo inedito e irripetibile offrendo al pubblico l’opportunità di assistere a performance uniche.

A condurre le serate, che avranno inizio alle ore 21.00, Luca De Gennaro, voce storica di Radio Capital e grande cultore della musica italiana, che guiderà gli spettatori attraverso le esibizioni, le storie e le curiosità dei protagonisti sul palco. Sono previste inoltre nel corso delle varie serate anche brevi incursioni da parte di altri speaker della radio.

Gli ospiti saranno accompagnati da una band di altissimo livello diretta da Vittorio Cosma e formata da musicisti professionisti capaci di dar vita a un’esperienza sonora in cui l’improvvisazione e la creatività si fondono in un equilibrio perfetto. Compongono il gruppo: Paolo Costa (basso), Phil Mer (batteria), Alex Pacho Rossi (percussioni), Giovanni Maggiore “Giuvazza” (chitarra), Christian Lavoro (chitarra); Francesca Ferraguti “Hu” (polistrumentista) e Daniel Bestonzo (tastiera).

Di seguito il calendario delle nuove date di Capital Jam alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano (via Giulio Cesare Procaccini 4):

Martedì 18 novembre 2025

Mercoledì 17 dicembre 2025

Mercoledì 14 gennaio 2026

Mercoledì 21 gennaio 2026

Mercoledì 28 gennaio 2026

Mercoledì 11 febbraio 2026

Mercoledì 11 marzo 2026

Mercoledì 18 marzo 2026

Mercoledì 25 marzo 2026

I biglietti delle serate sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne al costo di 25 euro.