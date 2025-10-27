(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 27 ottobre 2025 – Riprende il cineforum ” Altre Visioni” di Anpi Gaggiano.
Sabato 8 Novembre alle ore 21 alla cooperativa Novella verrà proiettato gratuitamente il docufilm ” No Other Land ” in collaborazione con il circolo Acli di Gaggiano.
Per prenotarsi per il giro pizza alle ore 19:30 sono indicati i numeri di telefono nella locandina.
Sarà presente il critico cinematografico Fabio Bressan che modererà il dibattito finale.
Il film è patrocinato dall’ amministrazione comunale