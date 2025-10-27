Ruba le offerte in chiesa, una bici per la fuga e si nasconde in un casolare, arrestato nel cremonese

(mi-lorenteggio.com) Cremona, 27 ottobre 2025 – Al termine degli opportuni accertamenti, i Carabinieri della Stazione di Casalbuttano, con il supporto dei militari della Stazione di Ostiano, hanno arrestato un uomo di 27 anni, con precedenti di polizia a carico e senza fissa dimora, ritenuto responsabile di furto delle offerte commesso presso la chiesa di San Martino in Beliseto, del furto di una bici e una violazione di domicilio perché, durante la fuga, sarebbe entrato senza autorizzazione in un’abitazione privata. Il fatto è del pomeriggio del 26 ottobre quando, poco prima delle 14.00, la pattuglia di Casalbuttano è stata inviata presso la chiesa di San Martino in Beliseto perché era stato segnalato un furto delle offerte. Sul posto hanno contattato il parroco ed il custode della chiesa che hanno riferito che, poco prima, un uomo era stato notato forzare la cassetta contenente le monete delle offerte, di cui si era impossessato, fornendo la precisa descrizione dell’uomo e indicando che era fuggito in sella ad una bicicletta. I militari si sono messi alla ricerca dell’uomo e nella frazione di Polengo hanno rintracciato la persona in questione, che corrispondeva perfettamente alla persona indicata. Ma quando ha visto l’auto di servizio arrivare verso di lui, ha capito che lo cercavano ed è scappato con la bicicletta. E’ stato inseguito e, nel frattempo, è giunta la pattuglia di Ostiano in supporto. L’uomo ha poi abbandonato la bici e ha scavalcato una recinzione di una abitazione, introducendosi nell’abitazione di una donna anziana che stava entrando in casa e che si è trovata l’intruso alle spalle, che l’ha spinta e le ha detto di stare zitta e non urlare. La donna si è rifugiata nella cucina, chiudendosi a chiave e chiamando i Carabinieri con il suo telefono. Intanto, I Carabinieri avevano sbarrato la via di fuga nel retro della casa, verso i campi, e l’uomo, che aveva provato a scappare ma aveva visto i militari, era rientrato nell’abitazione per nascondersi. Poi era uscito dalla porta principale, era tornato sulla strada e aveva rubato un’altra bici parcheggiata all’esterno di una casa della stessa via. E’ riuscito ad allontanarsi, ma le due pattuglie lo hanno cercato e, poco dopo, lo hanno trovato nascosto all’interno di un cascinale abbandonato presente nei pressi, ancora in possesso della bicicletta appena rubata. E’ stato perquisito e trovato in possesso anche della piccola somma di denaro, pochi euro, che aveva rubato nella chiesa. E’ stato accompagnato in caserma ed è stato arrestato per il furto aggravato delle offerte e della bicicletta e per la violazione di domicilio. E’ stato trattenuto nella camere di sicurezza della caserma di Cremona e la mattina del 27 ottobre è stato accompagnato davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere, rinviando l’udienza al prossimo 12 dicembre.