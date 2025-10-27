Una nuova canzone per il rapper di Magenta DOLU

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 27 ottobre 2025 – È il nuovo inedito di Dolu, giovane rapper di Magenta accompagnato dal featuring di Gloria Pierro, cantante Jazz – Pop emergente. Disponibile al 10 ottobre 2025 in tutte le piattaforme digitali.

“…Io medito e mi medico, recupero il mio credito…”

Dolu, il giovane e promettente rapper di Magenta, “Città della Battaglia e della Musica”, ha pubblicato il suo nuovo inedito, “Credito (È L’Ora)”. Il brano vanta la collaborazione della cantante Gloria Pierro e affronta con lucidità le tematiche care alla nuova generazione.

Gloria è una cantante Jazz – Pop emergente che si è formata al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e adesso al CPM – Music Institute di Milano.

“Credito (È L’Ora)” pone l’attenzione sulla necessità dei giovani di vedere riconosciuti e riscossi i “crediti” maturati dopo sacrifici e impegno. È un inno al desiderio di viaggiare, di cercare il proprio posto nel mondo anche altrove, superando le incertezze del presente. La produzione del singolo è stata curata da Gabriele Lamura in arte Parker Wave e le foto promozionali sono state realizzate da Andrea Ceriani.ù

Biografia – Dolu

Dolu è l’alias di Ludovico Lenzo, classe 2004, rapper originario di Magenta (MI). Attivo da alcuni anni nella scena underground milanese, Dolu ha sviluppato un sound distintivo che affonda le radici nell’Hip Hop degli Anni Novanta, arricchito da contaminazioni di generi come il Jazz e il Funk.

L’artista pone una particolare enfasi sulla cura dei testi, che si fanno portavoce del disagio interiore della sua generazione, ma anche della sua forte voglia di riscatto. Le sue liriche esprimono la necessità di affermare il proprio ruolo in un sistema sociale spesso percepito come privo di valori, di validi punti di riferimento e di relazioni stabili.

Gli ultimi due anni sono stati particolarmente prolifici per Dolu, con la pubblicazione di svariati inediti pubblicati nelle piattaforme digitali e di estratti di jam session presenti nel canale Instagram.

Con un’agenda fitta di impegni, il 2026 vedrà la pubblicazione di nuovi inediti e l’intensificarsi delle sue esibizioni dal vivo. Dolu ha già partecipato con successo a diverse rassegne musicali, consolidando la sua presenza nel circuito artistico milanese.

V. A.