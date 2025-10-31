Allianz Cloud casa del volley, domenica doppio match e derby stellare

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 ottobre 2025 – Milano si accende per il primo derby della stagione e una domenica davvero speciale per gli appassionati di volley. Domenica 2 novembre alle 19.30 l’Allianz Cloud diventa la casa della pallavolo e si alza il sipario su Allianz Milano–Vero Volley Monza, in una giornata in un certo senso inedita per lo sport che vede l’Italia bicampione del mondo. Nello stesso impianto, l’ex Palalido infatti si vivrà alle 15.00 la sfida di serie A1 femminile tra Numia Vero Volley Milano e Wash4green Monviso Volley un doppio show che ha visto collaborare attivamente le due società lombarde per l’organizzazione e per consentire special price in biglietteria a chi vorrà assistere a entrambe le partite (secondo ticket ridotto nella stessa zona del palasport).

Veniamo ad Allianz Milano – Vero Volley Monza, match che promette spettacolo e intensità in un momento già chiave per entrambe le squadre. La formazione di Piazza arriva dalla sconfitta di Verona nel posticipo della terza giornata. Non sono bastati due set di grande qualità per frenare l’ondata gialloblù di Soli, trascinata da percentuali d’attacco fuori scala. Un match che ha lasciato rammarico, ma anche segnali da cui ripartire in un avvio di stagione profondamente condizionato dalle assenze. C’è la voglia di trasformare la delusione in energia. Contro Piacenza e Verona è mancata continuità, concretezza nei finali di set, ma la spinta del pubblico per ritrovare punti e fiducia, dopo aver tenuto testa alle big in questo avvio ma con soli due punti raccolti.

Monza, dal canto suo, si presenta al derby dopo aver conquistato la prima vittoria in campionato nel turno infrasettimanale. All’Opiquad Arena i brianzoli hanno battuto Cuneo 3-1, un successo fondamentale non solo per la classifica ma anche per il morale. Tra le note più positive il rientro dall’infortunio di Erik Rohrs e la prestazione da protagonista dello schiacciatore bulgaro Martin Atanasov, mvp dell’incontro con 20 punti e il 56% in attacco. La squadra di Eccheli, dopo un avvio duro contro Perugia e Modena, arriva al derby in crescita e con una diagonale esperta come Zimmermann-Padar, oltre alla freschezza di Marttila e alle qualità dello stesso Atanasov, che sarà osservato speciale in casa milanese.

La storia recente del derby dice equilibrio, con Milano avanti nel conto complessivo ma spesso costretta a battaglie punto a punto contro una Monza sempre organizzata e aggressiva. Indimenticabile il primo set record dell’Epifania di quest’anno: 42-40 per Allianz al Cloud. Tanti anche gli ex in campo, a cominciare da Di Martino e Kreling da una parte e Mosca e Larizza dall’altra, ingredienti che aggiungono sapore a una sfida già caldissima.

Per quanto riguarda i traguardi personali, Leonardo Mosca del Vero Volley cerca l’attacco vincente numero 500 (-8) in casa Allianz Milano, ad Edoardo Caneschi ne mancano 15 ai 1.500. Tra i record battuti, a Verona Checco Recine ha raggiunto i 200 muri personali in tutte le competizioni e superato i 1.500 in carriera (regular season).

Le parole di Gabriele Di Martino fotografano bene l’atmosfera: «Sicuramente per me sarà una partita emozionante. Io al Vero Volley sono stato tre anni e ho fatto delle belle esperienze. La carriera di un giocatore è però fatta di tappe, e ora sono fiero di difendere i colori di Allianz Milano. Sarà una bella battaglia come tutti i derby. Non dobbiamo cercare alibi: noi oggi siamo questi, dobbiamo vivere il momento e ricominciare dalle cose buone che abbiamo fatto nei primi due set contro Verona. Bisogna essere non solo determinati, ma anche più concreti nelle fasi finali dei parziali. Nelle prime tre partite ce la siamo sempre giocata con formazioni e giocatori di alto livello, ma abbiamo raccolto solo due punti: è ora di ricominciare a muovere la classifica».

Domenica, alle 19.30, arbitrano Alessandro Rossi e Marco Canessa vietato mancare: a Milano va in scena il primo derby della stagione. E non sarà una partita come le altre.

Foto credit Alessandro Pizzi