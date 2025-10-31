Buccinasco – Insieme alla scuola per la PACE

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 31 ottobre 2025 – La cancellata dipinta con i colori della pace della scuola primaria “Maria Ravizzini” di via Mascherpa, si arricchisce di una grande targa in legno realizzata dai bambini della scuola e dedicata essa stessa alla PACE. Lunedì 3 novembre durante la mattinata gli studenti delle classi quinte parteciperanno a un laboratorio artistico condotto da Marco Zanghi: decoreranno la targa che sarà poi affissa all’esterno della scuola.

L’opera sarà inaugurata nella stessa giornata di lunedì 3 novembre alle ore 14.30 con bambini e genitori e la partecipazione del sindaco Rino Pruiti.

Redazione