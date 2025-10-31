Fondazione Mondadori I ARCHITEXTURE: il convegno internazionale sugli archivi del futuro alla Triennale Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 ottobre 2025 – Alla fine di Quarto Potere (Citizen Kane) – il film del 1941 di Orson Welles – la cinepresa si alza sul deposito del castello di Xanadu e rivela un paesaggio di oggetti, statue e casse, simbolo di una collezione che ha perso ogni senso. È da questa immagine che prende avvio l’idea di Architexture. Archivi: spazio, rete, ambiente, il convegno internazionale promosso da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, in programma martedì 11 novembre alla Triennale di Milano, nell’ambito di BookCity Milano.

Curato da Giovanna Borasi (direttrice del Canadian Centre for Architecture di Montréal), Giacomo Papi (direttore dei contenuti editoriali di Fondazione Mondadori) e Mirko Zardini (architetto e curatore), il convegno riunisce architetti, archivisti, artisti, filosofi e studiosi per interrogarsi sul ruolo e sulla forma che gli archivi assumono oggi: non più depositi chiusi, ma spazi aperti, reti digitali, ambienti vivi che intrecciano passato e presente. Nell’era digitale, l’archivio si trasforma in una rete di relazioni e responsabilità, un organismo vivo che ridefinisce il modo in cui si costruisce e condivide la memoria e immagina il futuro.

Tre sono le direttrici per una nuova idea di archivio e tre le sessioni – Spazio, Rete, Ambiente – a cui partecipano oltre 30 ospiti, tra cui Stefano Boeri, Gus Casely Hayford (V&A East, in collegamento, sul caso Victoria & Albert Museum East London), Jeffrey Schnapp (GSD Harvard University, in collegamento), Gabriella Giannachi (University of Exeter), Cristina Baldacci (Università Ca’ Foscari), Pierluigi Ledda (Archivio Ricordi), Maria Canella (Archivio Rinascente – Archivio Leoncavallo), Maria Fratelli (Fondazione CASVA), Antonio Somaini (Università Paris III – Sorbonne Nouvelle), Ilaria Parini (Università di Bologna), Luca Formenton (FAAM e BCM) e altri. Le diverse direttrici del convegno si intrecciano e si confrontano, si arricchiscono grazie alle diverse prospettive indagate dai professionisti chiamati alla discussione.

Archivi come spazio

Da luoghi invisibili a depositi trasparenti e partecipativi. Gli archivi contemporanei stanno trasformando la loro architettura e funzione per aprirsi al pubblico e rendere visibili i processi di conservazione, allineandosi a una crescente richiesta di trasparenza e condivisione.

Archivi come rete

Gli archivi non sono più soltanto fisici: vivono nella rete e grazie alla rete. Il digitale permette la connessione tra istituzioni, utenti e comunità, attivando pratiche di co-creazione e nuove forme di conoscenza condivisa.

Archivi come ambiente

Ogni atto di conservazione ha un costo ecologico e culturale. Gli archivi diventano oggi anche oggetti ecologici e sociali, parte dell’ambiente quotidiano, tra sostenibilità digitale, arte e nuove forme di visibilità pubblica.

Un percorso tra Venezia e Milano

In preparazione al convegno, la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori ha partecipato alla Biennale Architettura 2025 organizzando il 30 ottobre il laboratorio dedicato ai rapporti tra archivio, potere e tecnologia, Un atlante fotografico per il futuro: 10 foto per ricordarci di noi condotto da Cristina Baldacci con gli studenti del corso di Storia della Fotografia moderna dell’Università Cà Foscari. Il laboratorio porterà da Venezia a Milano una selezione finale di 10 immagini.

Redazione