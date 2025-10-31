Il “Taser” diventa dotazione definitiva della Polizia locale di Buccinasco

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 31 ottobre 2025 – Prima nell’area metropolitana di Milano e una delle poche in Lombardia a dotarsi delle armi a impulsi elettrici, la Polizia locale di Buccinasco ha concluso il lungo percorso di sperimentazione avviato nel 2023, con il primo sì del Consiglio comunale di Buccinasco.

Nella seduta di lunedì 27 ottobre, il Consiglio è tornato a esprimersi votando all’unanimità le modifiche al Regolamento della Polizia locale, che ne introduce in via definitiva l’utilizzo.

“Il Taser – dichiara il sindaco Rino Pruiti – diventa a tutti gli effetti un ulteriore strumento a disposizione delle pattuglie della Polizia locale di Buccinasco per fronteggiare situazioni di pericolo per gli stessi operatori o per le altre persone. L’iter sperimentale è stato molto lungo, perché la nostra Polizia locale si è dotata di armi a impulso elettrico per prima nel nostro territorio e tra le poche nella stessa regione, e quindi è stata a lungo sotto la lente di ingrandimento di tutte le istituzioni coinvolte. Lunga e approfondita la preparazione, che continuerà anche in futuro: ho molta fiducia nella professionalità del personale che saprà fare un uso corretto del Taser, come alternativa alle tradizionali armi da fuoco e con funzione di deterrenza, per tutelare cittadini in pericolo, gli operatori e l’ordine pubblico”.