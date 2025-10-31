Incendio nella notte a Corsico: in fiamme azienda di trattamento rifiuti

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 31 ottobre 2025 – Intorno alle ore 22.00, è scoppiato un grosso incendio nell’impianto Sinextra, azienda di trattamento rifiuti, di via Archimede 4/6.

Le cause sono del rogo ancora in fase di accertamento: le operazioni dei Vigili del Fuoco sono in corso. Da una primissima ricostruzione, pare che le fiamme siano partite dalla scintilla generata da una pressa, ma l’ipotesi è ancora da confermare.

Il Comando dei Vigili del Fuoco ha chiesto di informare la cittadinanza sulle norme di precauzione da adottare: non uscire, se non strettamente necessario, e tenere le finestre chiuse per evitare il fumo che si sta espandendo a causa del vasto incendio

Dalle primissime informazioni, pare non ci siano feriti ma un’ambulanza è sul posto a sostegno delle attività dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. Presente anche la Protezione Civile di Corsico

Il sindaco Stefano Martino Ventura ha seguito e sta ancora seguendo le attività e le operazioni di spegnimento del grosso incendio che ha coinvolto l’azienda Sinextra

Ecco gli aggiornamenti raccolti dal sindaco:

I Vigili del Fuoco stanno ancora effettuando le operazioni ma l’incendio è stato circoscritto

Si conferma, per fortuna, l’assenza di feriti tra i lavoratori

I rilievi di Arpa, con esito immediato, hanno chiarito la situazione di non pericolosità

Non sono state quindi disposte misure per le prossime ore

Le scuole saranno aperte e si potrà uscire di casa.

V. A.