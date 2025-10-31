IV Novembre: il programma delle celebrazioni a Monza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 31 ottobre 2025 – Si terrà martedì 4 novembre in Piazza Trento e Trieste, come di consueto, la cerimonia dedicata alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, organizzata in collaborazione con la Prefettura di Monza e della Brianza.



Il programma delle celebrazioni avrà inizio alle ore 9 con la Santa Messa nella Cappella del Cimitero Urbano, in via Ugo Foscolo.

A seguire avverrà la deposizione delle corone al Campo dei Caduti di tutte le Guerre.



Alle ore 10, al Ponte dei Leoni, partirà invece il corteo che sfilerà fino a piazza Trento e Trieste, dove alle 10.30 inizierà la cerimonia ufficiale con gli interventi delle autorità cittadine.



In piazza Roma, dalle 10 alle 12, saranno esposte uniformi, materiali e veicoli storici a cura delle Associazioni Combattentistiche di Monza e della Brianza.

“In un periodo denso di conflitti e di tensioni internazionali – osserva il Sindaco Paolo Pilotto – la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, celebrata nell’anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, assume un significato particolare: da un lato fa affiorare il ricordo delle conseguenze estreme che ogni conflitto, su qualsiasi scala, porta con sé. Dall’altro mette in luce in modo nitido il valore assoluto della Pace, come obiettivo da perseguire in ogni sede, a qualsiasi livello istituzionale, e risultato spesso fragile da consolidare e garantire con ogni impegno”.