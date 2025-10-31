Oscar Farinetti presenta il suo nuovo libro “La regola del silenzio” con Paolo Ruffini. Modera Francesca Chialà

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 ottobre 2025 – Lunedì 3 Novembre 2025, ore 19, Oscar Farinetti presenta il suo primo romanzo “La regola del silenzio”, edito da Bompiani, in dialogo con Paolo Ruffini e Francesca Chialà. L’evento è gratuito fino a esaurimento posti.

IL LIBRO

“La regola del silenzio” è il primo romanzo di Oscar Farinetti, che esplora temi di coraggio e tenacia attraverso la storia di Ugo Giramondi, un ragazzo segnato da un trauma.

Trama e Temi

Il romanzo, pubblicato il 9 settembre 2025, segue la vita di Ugo Giramondi, un bambino che, dopo la morte del nonno, perde la capacità di parlare fluentemente. Questo silenzio, inizialmente visto come un handicap, diventa la sua forza, permettendogli di sviluppare un’acutezza sensoriale unica. La storia si snoda attraverso tre fasi: la giovinezza, il processo e la detenzione, affrontando temi di amicizia, ambizione e il significato del silenzio.

L’AUTORE

Oscar Farinetti

Scrittore, e imprenditore italiano, Natale Farinetti (detto Oscar) è figlio del partigiano, imprenditore e politico Paolo Farinetti.

Ha fondato Eataly, ed è l’ex proprietario della catena di grande distribuzione UniEuro, fondata nel 1967 dal padre.

Nel 2011 Farinetti promuove il viaggio in barca a vela da Genova a New York 7 mosse per l’Italia, al quale partecipa insieme al navigatore Giovanni Soldini. Dal viaggio verrà tratto un libro omonimo.

Nel 2012 è stato insignito del Premio Scanno per l’alimentazione per “aver dimostrato di saper coniugare attività imprenditoriale ed attenzione verso l’ambiente ed il sociale”.

Ha scritto Coccodé (2009), Sette mosse per l’Italia (2011), Storie di coraggio (2013, con Shigeru Hayashi), Mangia con il pane (2015), Nel blu (2015), Ricordiamoci il futuro (2017), Quasi (2018), Storia dei sentimenti umani (2019), Dialogo tra un cinico e un sognatore (2019, con Piergiorgio Odifreddi), Serendipity (Slow Food, 2020), Never Quiet (Rizzoli, 2021), E’ nata prima la gallina…Forse! (Slow Food, 2022), 10 mosse per affrontare il futuro (Solferino, 2023) e Hai mangiato? (Slow Food 2025).

PAOLO RUFFINI

Paolo Ruffini è un attore, regista, conduttore televisivo e produttore italiano. Ha esordito al cinema con Ovosodo di Paolo Virzì, diventando noto anche per film comici come Natale a Miami e Fuga di cervelli, che ha anche diretto.

È fondatore di Vera Film, realtà produttiva che sviluppa progetti a forte impatto sociale, e del progetto teatrale Up&Down, che coinvolge attori con disabilità. È autore del docufilm sull’Alzheimer PerdutaMente (2022) e, dal 2025, direttore artistico del Teatro Excelsior di Empoli.

Da anni porta avanti spettacoli teatrali come Din Don Down, fortemente incentrati sull’inclusione e i diritti civili. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo impegno sociale e artistico.

FRANCESCA CHIALA’

Poliedrica nel DNA: Francesca Chialà è sociologa, regista, artista, performer di arte contemporanea e fondatrice del movimento artistico “La FESTA delle 7 ARTI” per promuovere i Diritti Umani, Sociali e Ambientali.