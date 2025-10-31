Poste Italiane: posticipo riapertura Trezzo sull’Adda

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 ottobre 2025 – Poste Italiane informa che la riapertura dell’ufficio postale di Trezzo sull’Adda è stata posticipata al mese di gennaio per l’insorgere di problematiche legate alla fornitura dei materiali per il progetto Polis, che hanno portato ad un rallentamento del cantiere.
Alla riapertura dell’ufficio, oltre ai consueti servizi postali, finanziari, assicurativi, di telefonia ed energia sarà possibile richiedere i certificati previdenziali, giudiziari, anagrafici e di stato civile ed il rilascio di passaporti secondo quanto previsto dal progetto Polis che trasforma l’ufficio postale nella “Casa dei servizi Digitali” abilitata ai servizi della Pubblica Amministrazione.
Si ricorda che fino alla riapertura, i cittadini di Trezzo sull’Adda potranno continuare a rivolgersi allo sportello dedicato presso l’ufficio postale di Grezzago sito in Via Cavour 36 operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 19.05, il sabato fino alle 12.35.
Redazione