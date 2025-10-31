Triennale Milano. Prorogate al 6 gennaio 2026 quattro mostre della 24ª Esposizione Internazionale Inequalities

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 ottobre 2025 – Anche in seguito al loro grande successo, Triennale Milano ha deciso di prorogare fino al 6 gennaio 2026 l’apertura di quattro mostre della 24ª Esposizione Internazionale Inequalities: Cities, dedicata alle diseguaglianze nelle città, We the Bacteria: appunti per un’architettura biotica, in cui la storia dell’architettura viene raccontata dal punto di vista dei microbi, La Repubblica della Longevità. In Health Equality We Trust, che affronta il tema dell’invecchiamento, e l’installazione di Theaster Gates Clay Corpus. Le altre mostre e progetti di Inequalities si concluderanno come previsto domenica 9 novembre 2025.

Prosegue anche la gratuità per gli studenti di tutte le scuole e le università. Tutti gli studenti, sia che si presentino individualmente sia che prenotino con la propria classe, avranno la possibilità di visitare gratuitamente le mostre prorogate.

Cities – a cura di Nina Bassoli, curatrice per architettura, rigenerazione urbana e città di Triennale Milano – mette in luce come le città, da sempre luoghi di incontro e possibilità, siano oggi anche teatri di disuguaglianze crescenti. La mostra riunisce trentacinque installazioni site-specific firmate da autori provenienti da oltre trenta Paesi, tra cui i vincitori del Pritzker Prize Kazuyo Sejima e Alejandro Aravena, Boonserm Premthada, architetto e artista fondatore del Bangkok Project Studio, Amos Gitai, uno dei punti di riferimento del cinema contemporaneo.

We the Bacteria: appunti per un’architettura biotica – a cura di Beatriz Colomina, storica dell’architettura alla Princeton University, e Mark Wigley, architetto e docente della Columbia University di New York – introduce i visitatori alla loro condizione microbica, ripercorrendo il viaggio dei microbi dalle profondità terrestri allo spazio, da 4,2 miliardi di anni fa a oggi. Accanto alle ultime ricerche di scienziati e architetti, presenta una storia alternativa dell’architettura raccontata dal punto di vista dei microbi, che culmina nella disbiosi del presente.

La Repubblica della Longevità. In Health Equality We Trust – a cura di Nic Palmarini, direttore del National Innovation Centre for Ageing, con Marco Sammicheli, direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano – sfida la medicalizzazione e le disuguaglianze che limitano l’accesso a un invecchiamento sano. Cinque Ministeri – dello Scopo, dell’Uguaglianza del sonno, della Democrazia Alimentare, della Libertà Fisica e dello Stare Insieme – mettono in luce come semplici comportamenti quotidiani, eppure oggetto di disuguaglianze, possano diventare strumenti per democratizzare la salute e colmare le disparità sanitarie.

Clay Corpus – opera dell’artista americano Theaster Gates – esplora la forza, la dignità e l’umanità racchiuse negli oggetti d’uso quotidiano, attraverso la pratica di due maestri: il ceramista giapponese Yoshihiro Koide e il designer italiano Ettore Sottsass. Nel 2004, Theaster Gates ha studiato come ceramista a Tokoname, antica città giapponese un tempo rinomata per la produzione di tubature in ceramica. A distanza di vent’anni, impegnato nella salvaguardia delle tradizioni del Mingei e della ceramica Tokoname- yaki, Gates è divenuto il custode di circa 60.000 pezzi realizzati da Yoshihiro Koide.

I singoli biglietti mostre e il biglietto unico saranno acquistabili dal 7 novembre sul sito di Triennale.

Informazioni

Cities

A cura di: Nina Bassoli

Progetto di allestimento: (AB)NORMAL

13 maggio 2025 – 6 gennaio 2026

We the Bacteria: appunti per un’architettura biotica

A cura di: Beatriz Colomina e Mark Wigley

Exhibition design: GRACE

13 maggio 2025 – 6 gennaio 2026

La Repubblica della Longevità. In Health Equality We Trust

A cura di: Nic Palmarini con Marco Sammicheli

Progetto di allestimento: Sopa Design Studio

13 maggio 2025 – 6 gennaio 2026

Clay Corpus

Un’opera di: Theaster Gates

13 maggio 2025 – 6 gennaio 2026

Biglietteria

Cities

intero 10 euro / ridotto (Under 30 e Over 65) 7 euro / Accessibilità 5 euro / Studenti e Under 6: gratuito

We the Bacteria: appunti per un’architettura biotica

intero 10 euro / ridotto (Under 30 e Over 65) 7 euro / Accessibilità 5 euro / Studenti e Under 6: gratuito

La Repubblica della Longevità. In Health Equality We Trust

intero 10 euro / ridotto (Under 30 e Over 65) 7 euro / Accessibilità 5 euro / Studenti e Under 6: gratuito

Clay Corpus

Ingresso libero

Biglietto giornaliero per visitare tutte le mostre: 25 euro

Biglietti disponibili su www.triennale.org

Informazioni: biglietteria Triennale, biglietteria@triennale.org oppure

T+39 02 72434239