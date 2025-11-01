Cordoglio del Presidente Mattarella per la morte dell’Assistente Capo Aniello Scarpati

(mi-lorenteggio.com) Roma, 1 novembre 2025 -Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Prefetto Vittorio Pisani, Capo della Polizia il seguente messaggio: «Ho appreso la notizia dell’incidente stradale, avvenuto a Torre del Greconelle prime ore di oggi, che ha coinvolto una vettura della Polizia di Stato in attività di servizio, in cui ha perso la vita l’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati.

Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio.

All’agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione».

“La morte di un agente della Polizia di Stato e il grave ferimento di un altro, durante il servizio, a Torre del Greco, mi addolorano profondamente. A nome mio personale e del Governo esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia del poliziotto deceduto e all’intera Polizia di Stato. Seguo con apprensione le condizioni del secondo poliziotto gravemente ferito. Questo drammatico episodio ricorda ancora una volta il valore e il rischio che le Forze dell’ordine affrontano ogni giorno per garantire sicurezza e legalità. Lo Stato continuerà a sostenerle con impegno e a lavorare per migliorare le condizioni in cui operano”.

Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

