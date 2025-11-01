Gaggiano si aggiudica il bando “Strade Verdi” di Regione Lombardia:500.000 euro per la riqualificazione di Piazza della Repubblica

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 1 novembre 2025 – Il Comune di Gaggiano si è aggiudicato il bando “Strade Verdi” di Regione Lombardia, e otterrà un contributo a fondo perduto di 500.000 euro destinato alla riqualificazione di Piazza della Repubblica, uno degli spazi

più centrali e significativi della vita cittadina.

L’intervento ha l’obiettivo di trasformare la piazza in un’area di incontro e socializzazione, più ordinata, accessibile e vivibile per tutti. L’iter proseguirà con una riunione cittadina dedicata alla presentazione del progetto definitivo, un momento di confronto e condivisione con la popolazione per illustrare gli interventi previsti e raccogliere eventuali osservazioni.

Tutti gli interventi saranno organizzati in modo da preservare l’attuale numero di parcheggi, garantendo al tempo stesso una migliore fruibilità degli spazi e una valorizzazione complessiva del centro cittadino.

«Durante quest’anno abbiamo partecipato con successo a diversi bandi, tra cui “Strade Verdi” di Regione Lombardia, che ha riconosciuto al Comune un contributo a fondo perduto di 500.000 euro. Un sostegno che ci permetterà di realizzare un intervento di riqualificazione in Piazza della Repubblica, migliorando un’area centrale e strategica per la vita del paese.

A nome di tutta l’Amministrazione comunale, ringrazio Regione Lombardia per il prezioso contributo e per l’attenzione concreta rivolta ai Comuni del territorio.»

Un risultato che conferma l’impegno e la visione dell’Amministrazione comunale, costantemente orientata alla ricerca di risorse e opportunità per migliorare la qualità degli spazi pubblici e la vivibilità del territorio.

