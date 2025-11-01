Il Movimento 5 Stelle Lombardia partecipa alla cerimonia in ricordo di Iolanda Nanni, Portavoce e cittadina benemerita di Pavia

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 1 novembre 2025 – Domenica 2 novembre, alle ore 11.00, presso il Famedio del Cimitero Monumentale di Pavia, si terrà la cerimonia di apposizione della targa commemorativa in onore di Iolanda Nanni, già Portavoce alla Camera dei Deputati e figura di riferimento per il Movimento 5 Stelle e per la comunità pavese.

Alla cerimonia parteciperanno i Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Lombardia e il coordinatore regionale Dario Violi, insieme a numerosi eletti, attivisti e cittadini che hanno conosciuto e condiviso con Iolanda il proprio impegno civile e politico.

Con l’iscrizione al Famedio, Iolanda Nanni entra ufficialmente tra i cittadini illustri e benemeriti della città di Pavia. Si tratta di un riconoscimento che viene riservato a personalità che hanno lasciato un segno profondo nella vita civile, culturale e sociale della città.

Per il Movimento 5 Stelle, questo momento rappresenta un grande motivo di orgoglio e gratitudine. Iolanda ha saputo incarnare, con coraggio, determinazione i valori del servizio alla collettività, della giustizia sociale e della vicinanza alle persone più fragili.

La sua voce continuerà a essere un punto di riferimento per chi, ogni giorno, sceglie di impegnarsi con integrità per il bene comune.

Il Movimento 5 Stelle Lombardia invita iscritti e cittadini a partecipare alla cerimonia.