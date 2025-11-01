Incidente sul lavoro a Cesano Boscone: cede piattaforma aerea, grave operaio

Incidente sul lavoro alla scuola Leonardo da Vinci

Una piattaforma aerea, utilizzata per eseguire degli interventi sul tetto, è caduta dopo il cedimento dell’asfalto. Sul posto il sindaco Marco Pozza, con il RUP del Comune e i tecnici di ATS. Presenti anche la polizia locale e i carabinieri

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 1novembre 2025 – Intorno alle 8.25 di oggi si è verificato un incidente nel cantiere allestito nella scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci. È rimasto coinvolto un uomo di 55 anni attualmente ricoverato per accertamenti.

Appena messo al corrente dell’incidente, il sindaco Marco Pozza si è recato sul posto per verificare le condizioni di salute dell’uomo trasportato in codice rosso all’Humanitas di Rozzano. L’operaio avrebbe dovuto eseguire un intervento sul tetto della scuola, nell’ambito di un progetto di riqualificazione dell’auditorium.

«Dalle prime ricostruzioni – spiega il sindaco Marco Pozza – mentre il braccio della piattaforma si stava alzando, ancor prima che raggiungesse la sua massima estensione ha ceduto l’asfalto all’altezza di un tombino e il mezzo si è ribaltato. L’operaio è stato trasportato all’ospedale Humanitas. La nostra polizia locale è in contatto con il pronto soccorso dell’ospedale rozzanese per avere informazioni aggiornate sulle condizioni di salute dell’uomo».

Sul posto il sindaco ha chiamato anche il RUP (Responsabile unico del progetto) comunale per garantire ai tecnici dell’ATS specializzati in infortuni sui cantieri di accedere a tutta la documentazione sia relativa all’intervento sia della scuola.

«Abbiamo garantito la nostra massima collaborazione – prosegue il primo cittadino – sia per ricostruire con esattezza la dinamica e verificare insieme le ragioni del cedimento dell’asfalto sia perché per la nostra amministrazione la sicurezza sui cantieri è molto importante. L’azienda aveva l’autorizzazione a procedere oggi perché la scuola è chiusa».

Sul luogo dell’incidente si sono recati anche le assessore e gli assessori della Giunta comunale.

V. A.