Masate Senzatomica, una mostra sul disarmocontro la minaccia delle armi nucleari

Masate, 1 novembre 2025 – La mostra "Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi

nucleari” sarà a Masate (MI) presso l’oratorio in Via Milano, 60 – dall’ 8 al 23 novembre (orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 18:30 – sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00).

L’esposizione, in versione compact, verrà inaugurata l’8 novembre alle ore 10 alla presenza dei rappresentanti dell’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate, del Circolo ACLI “Don Alfredo Tonolli” di Masate e Basiano A.p.s. e degli Oratori di Basiano e Masate, che hanno contribuito alla realizzazione della mostra.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio dell’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate, rientra nell’ambito degli eventi della Marcia della Pace organizzata dai sette comuni del trezzese ed è parte del progetto “Il cammino della pace” organizzato dal circolo ACLI di Masate e Basiano, finanziato in parte con fondi del 5per1000 delle ACLI..

L’ingresso è libero.

I sedici pannelli hanno l’obiettivo di far riflettere sul potenziale di ogni essere umano

contro le armi nucleari. Recentemente le continue minacce di ricorso alle armi nucleari

hanno riportato al centro dell’opinione pubblica il tema della presenza e della

proliferazione di ordigni nucleari. In questo contesto, la mostra ha l’obiettivo di far

comprendere le conseguenze catastrofiche dell’utilizzo di tali armi e propone al

visitatore un viaggio alla scoperta di quello che è stato per riflettere sul presente e sul

futuro. La mostra itinerante è un’iniziativa della Fondazione Be the Hope ed è realizzata

con i fondi dell’8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

“Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”

è un progetto volto a creare una nuova consapevolezza sulla minaccia delle armi

nucleari. Dal 2011 la prima edizione della mostra è stata allestita in oltre 80 comuni

italiani per un totale di quasi 400mila visitatori. Senzatomica è uno dei principali

partner italiani di ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons – premio

Nobel per la Pace 2017.

La Fondazione Be the Hope è un ente del terzo settore nato per volontà dell’Istituto

Buddista Italiano Soka Gakkai. Il nome “Be the Hope”, che in italiano si traduce con “Sii

la speranza”, non è solo un titolo simbolico, ma un invito rivolto a ogni individuo: essere

speranza significa assumersi la responsabilità di generare un cambiamento positivo nel

proprio ambiente, con consapevolezza e determinazione. La Fondazione si ispira ai valori

del Buddismo di Nichiren Daishonin e agli insegnamenti del maestro buddista Daisaku

Ikeda, che ha dedicato l’intera vita alla creazione di una cultura di pace fondata sul

rispetto della dignità della vita. In coerenza con questa visione, la Fondazione promuove

iniziative senza fini di lucro che abbiano un impatto concreto e duraturo nella società,

ponendo al centro la crescita dell’essere umano e la costruzione di comunità inclusive,

solidali e sostenibili.



“SENZATOMICA. TRASFORMARE LO SPIRITO UMANO

PER UN MONDO LIBERO DA ARMI NUCLEARI”

DAL 8 AL 23 NOVEMBRE 2025

PRESSO l’ORATORIO DI MASATE – VIA MILANO, 60 -20060