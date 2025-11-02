I RAGAZZI DI PIZZAUT IN VISITA A LEOLANDIA

(mi-lorenteggio.com) Capriate San Gervasio, 2 novembre 2025 – Un 1° novembre indimenticabile per trenta ragazzi di PizzAut, che hanno trascorso una giornata di pura felicità a Leolandia.

Un parco a tema nato per i bambini fino ai 12 anni, ma capace di regalare anche ai grandi quella gioia semplice e sincera, che profuma di giostre, risate e meraviglia.

Tra attrazioni colorate e sicure, alcune più adrenaliniche, altre più rilassanti, e tante risate, la giornata è stata anche un modo per rafforzare lo spirito di squadra tra i ragazzi, condividere esperienze e, soprattutto, divertirsi insieme in un’atmosfera di allegria e partecipazione.

Ad accompagnarli, Nico Acampora, fondatore di PizzAut, che con loro ha condiviso sorrisi e momenti di autentica complicità.

PizzAut è un progetto straordinario di inclusione sociale che dà opportunità di lavoro e autonomia a giovani adulti autistici, protagonisti del servizio e della cucina nelle pizzerie del gruppo. Una realtà che unisce valore, umanità e speranza.

Nel post pubblicato dopo la visita, il team PizzAut ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta a Leolandia: pur senza alcuna comunicazione preventiva, il personale si è distinto per attenzione, disponibilità e sensibilità, rendendo l’esperienza davvero speciale.

Un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio e che conferma come l’inclusione, quando è autentica, non si dichiari: si vive.

