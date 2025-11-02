MILANO. CONSIGLIO COMUNALE: IL PROGRAMMA DEI LAVORI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 novembre 2025 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 3 novembre, alle ore 16.30 a Palazzo Marino.

In apertura di seduta sono previsti gli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri.

Seguirà la “Programmazione 2025-2027 – Variazione del bilancio finanziario per la regolazione contabile del conferimento in proprietà a SO.GE.M.I. S.p.A. delle unità immobiliari Mercati Comunali Coperti milanesi (…)”.

Il Programma dei lavori prevede poi l'”Approvazione delle modifiche alle previsioni del Piano dei Servizi (…) al fine di rendere urbanisticamente conforme l’area sita in via Mercantini (Municipio 9) alla realizzazione di verde urbano idoneo alla localizzazione di un’area cani”, una serie di delibere di debiti fuori bilancio, il “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028” e una “Modifica del Regolamento comunale”.

In chiusura mozioni e ordini del giorno.

Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.

Mozioni e ordini del giorno

Ordine del giorno della Consigliera Roberta Osculati (Partito Democratico): Adeguamento del codice penale italiano con riferimento al principio del consenso in caso di stupro.

Ordine del Giorno del Consigliere Michele Mardegan (Fratelli d’Italia): Clausola Earn out immobiliare.

Ordine del giorno della Consigliera Marzia Pontone (Lista Sala): Proposta di adesione della Città dl Milano alla Rete mondiale delle Learning cities UNESCO.

Mozione della Consigliera Silvia Sardone (Lega): Chiusura campi nomadi irregolari.

Mozione del Consigliere Daniele Nahum (Riformisti): Azioni a sostegno dell’infanzia ucraina e condanna delle violenze sui minori perpetrate sui territori occupati.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Intitolazione di un’area verde in prossimità del Piccolo Teatro a Eufemia Borraccia Brancato, protagonista dell’artigianato sartoriale teatrale italiano.

Mozione del Consigliere Carlo Monguzzi (Europa Verde): Sospensione del gemellaggio con Tel Aviv.

Mozione della consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Presidi fissi Arco della Pace, Porta Venezia, Via Archinto/Isola, Navigli.

Ordine del giorno del Consigliere Enrico Fedrighini (Misto): Non utilizzabilità dei Crediti di Carbonio come misura compensativa negli interventi di Rigenerazione/Trasformazione Urbana.

Mozione del Consigliere Samuele Piscina: Rinvio al 1-10-2028 del Divieto di accesso e di circolazione nelle ZTL “AREA B” e “AREA C” dei motoveicoli e dei ciclomotori a due tempi EURO 2 e 3, a gasolio EURO 2 e 3 e a benzina a quattro tempi EURO 0, 1 e 2.

Mozione del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): Intitolazione di un luogo della città ai docenti universitari che non giurarono fedeltà al fascismo.

Mozione del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Intervento di urbanistica in Piazza Stuparich e Piazzale F.lli Zavattari.

Ordine del Giorno del Consigliere Marco Mazzei (Lista Sala): Misure per la sicurezza di chi si muove a piedi.

Mozione della Consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Parcheggi residenti in Via Pompeo Marchesi 56-66.

Ordine del giorno dei Consiglieri Gianmaria Radice e Daniele Nahum (Riformisti): Impegni della città di Milano verso le vittime civili del conflitto Israelo-Palestinese.

Mozione del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): Area Ex macello – concerti e manifestazioni nel rispetto del riposo dei residenti.

Mozione del Consigliere Carmine Pacente (Riformisti): “PNRR e Fondi europei: richiesta mappatura degli interventi previsti nei 9 Municipi della Città e predisposizione di un sistema di monitoraggio accessibile al pubblico a garanzia di trasparenza”.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Istituzione tavolo permanente con acquirenti immobili di edifici in costruzione sottoposti a sospensione cantieri causa indagini procura per irregolarità urbanistiche.

Mozione a firma dei consiglieri Valerio Pedroni, Beatrice Uguccioni, Federico Bottelli (Partito Democratico): Integrazione del Piano Casa per la promozione della formula della proprietà indivisa.

Mozione della Consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Implementazione di pattugliamenti con unità cinofile antidroga nei parchi e nelle aree verdi della città di Milano.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Polizia amministrativa per il personale del trasporto pubblico milanese.

Mozione del Consigliere Alessandro Verri (Lega): Green Deal e Patto di stabilità e crescita.

Mozione del Consigliere Enrico Fedrighini (Misto): “Conferimento della cittadinanza onoraria alla giurista, funzionaria e relatrice delle Nazioni Unite Francesca Abanese”.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Area C e parcheggi gratuiti nelle strisce gialle/blu per medici e pediatri.

Mozione a firma del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): Per il mantenimento della ricerca scientifica dell’European Brain Research Institute.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Sottopasso ciclopedonale per Area Tre ponti.

Mozione del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): Richiesta interventi urgenti sulla scuola Tiepolo di Piazza Ascoli – Certezze sui tempi e ripristino delle aule inagibili.

Ordine del giorno dei Consiglieri Alessandro Giungi e Angelica Vasile: Estendere l’evidenziazione dei posti a sedere prioritari sui mezzi ATM.

Ordine del Giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Lo stato della Sicurezza della città di Milano. NUOVO TESTO

Mozione della Consigliera Alice Arienta (Partito Democratico): Per la valorizzazione turistico culturale dell’area antistante il Palazzo della ragione e Loggia dei mercanti.

Ordine del giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Scuola media Tiepolo di Piazza Ascoli n. 2.

Ordine del giorno a firma delle consigliere Simonetta D’Amico, Beatrice Uguccioni e del consigliere Federico Bottelli (Partito Democratico): Azioni urgenti a favore degli inquilini dl Via Lorenteggio 183.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Semafori pedonali.

Ordine del giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Contributo di solidarietà per danni causati dalle esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro e moratoria sulle contravvenzioni elevate il 23-9-2025.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Istituzione di una task force per l’accessibilità e nomina di un Commissario straordinario con poteri speciali per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’inclusione delle persone con disabilità.

Mozione Consigliere Alessandro Verri (Lega): Sostegno del Comune di Milano al piano di pace promosso dall’amministrazione americana guidata da Donald Trump.

Mozione del Consigliere Piscina (Lega): Costituzione del Comune di Milano quale parte civile contro i danni causati da alcuni manifestanti pro Global Sumud Flotilla al monumento dedicato a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo.

Mozione del consigliere Samuele Piscina (Lega): Intitolazione fermata metropolitana “Gorla” ai “Piccoli Martiri di Gorla”.

Redazione