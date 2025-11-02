PARITÀ DI GENERE. DOMANI CONVEGNO A PALAZZO REALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 novembre 2025 – Domani, lunedì 3 novembre, alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale, in piazza Duomo 14, avrà luogo il convegno “I giovani e i nuovi modelli maschili” con la presentazione dei risultati della ricerca commissionata a IPSOs dal Centro di Ricerca interuniversitario politiche di genere.

Partecipano gli assessori Martina Riva (Politiche giovanili) e Tommaso Sacchi (Cultura).



Programma del convegno