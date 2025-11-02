PROTEZIONE CIVILE INCONTRA I CITTADINI. DOMANI ALLA BIBLIOTECA SICILIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 novembre 2025 – Domani, lunedì 3 novembre alle ore 17.30 presso la Biblioteca Sicilia di via Luigi Sacco 14, nel Municipio 7, si terrà un incontro informativo dedicato alla Protezione civile alla presenza di Marco Granelli, assessore alla Cura del territorio e Protezione civile, Silvia Fossati, presidente del Municipio 7, Sara Bettinelli, consigliera delegata alla Protezione civile della Città metropolitana e Cristiano Cozzi, direttore della Protezione civile comunale.



L’evento è un’occasione di confronto e di informazione sulle procedure da seguire in caso di emergenze in particolare legate al maltempo. Verranno spiegate le attività della Protezione civile e saranno presenti alcuni mezzi e attrezzature utilizzati durante gli interventi: motopompe, motoseghe, sacchi di sabbia. Si illustreranno le attività dei vari enti, i comportamenti corretti da adottare per la riduzione dei rischi – con un focus sul rischio idraulico – e piccole esercitazioni in loco.

Redazione