Sequestrata una pianta di marjiuana alta 3 metri e dosi di droga pronta per lo spaccio, denunciato pusher pluripregiudicato

Questore: misura di prevenzione personale

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 2 novembre 2025 – Nei giorni scorsi gli Agenti della Squadra “Volante” della Polizia di Stato in forza alla Questura di Brescia hanno individuato e denunciato alla Procura della Repubblica un bresciano 53enne in Città e con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità, in particolare contro il patrimonio e per spaccio di stupefacenti.

Nello specifico, attraverso il numero di emergenza “112 NUE” era giunta alla Centrale Operativa della Questura una richiesta di intervento urgente in Via Tiziano.

I richiedenti – dipendenti di una Società di recupero di Roma – riferivano di essere stati incaricato di procedere al recupero di un autoveicolo affidato a noleggio, il quale, a seguito di accertamenti effettuati grazie al sistema GPS installato sul mezzo, risultava illecitamente posseduto ed in uso a Brescia dal summenzionato pregiudicato.

I Poliziotti, giunti immediatamente sul posto, prendevano i primi contatti con i due funzionari addetti al recupero del mezzo, i quali si premuravano di esibire agli Agenti la denuncia/querela nonché il provvedimento di sequestro del veicolo emesso dal Tribunale di Milano, da cui si poteva evincere la veridicità dei fatti come esposti e la legittimità della richiesta di intervento della Forza Pubblica.

I Poliziotti, una volta appurati i fatti, mentre si avvicinavano all’automobile per effettuare gli accertamenti del caso, notavano l’uomo uscire dalla propria abitazione con in mano 2 oggetti di colore nero ed un mazzo di chiavi.

L’uomo, alla vista degli Agenti, faceva immediato rientro all’interno dell’edificio lasciando la porta accostata; ciò consentiva ai Poliziotti di avvinarsi e notarlo nell’atto di occultare gli oggetti all’interno di un mobile per poi uscire e riconsegnare spontaneamente, una volta venuto a conoscenza del Provvedimento di rintraccio e di sequestro, le chiavi e i documenti dell’automobile.

Il comportamento sospetto non è sfuggito agli Agenti che, in considerazione dei precedenti penali a suo carico, decidevano di procedere nei suoi confronti alla perquisizione personale e locale.

L’operazione dava esito positivo, in quanto, all’interno della abitazione del pregiudicato venivano rinvenuti e sequestrati:

2 Barattoli contenenti Marijuana;

Materiale per il confezionamento delle dosi di sostanze stupefacenti;

1 Pianta di Marjuana alta circa 3 metri con numerose infiorescenze.

Il tutto veniva immediatamente sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.