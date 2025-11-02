Valanga si è staccata in Alto Adige, tre morti e dispersi

(mi-lorenteggio.com) Bolzano, 1 novembre 2025 = Nel primo pomeriggio di oggi una valanga si è staccata in Alto Adige, nella zona dell’Ortles, nei pressi di Cima Vertana, coinvolgendo due gruppi di alpinisti di nazionalità tedesca impegnati in una salita. Il primo gruppo, composto da tre persone, è stato completamente travolto dalla massa nevosa: i tre alpinisti sono stati recuperati senza vita. Nel secondo gruppo, formato da quattro persone, due sono riuscite a mettersi in salvo, mentre altre due risultano ancora disperse. Le ricerche, iniziate oggi con il supporto dell’elicottero Pelikan 3 e di droni, sono state sospese e riprenderanno domattina. Le operazioni sono coordinate dalla stazione del Soccorso Alpino di Solda, con il supporto delle stazioni limitrofe, del soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco per le attività a valle.

Nella giornata si registra inoltre un altro incidente mortale in montagna: un arrampicatore ha perso la vita in Abruzzo dopo essere stato colpito da un grosso masso.