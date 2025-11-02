Video. Commemorazione di tutti i fedeli defunti, Messa del Papa al Cimitero del Verano alle 16.00, Roma

(mi-lorenteggio.com) Città del Vaticano, 2 novembre 2025 – Domenica 2 novembre, giorno della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, alle ore 16, PAPA LEONE XIV presiederà la celebrazione eucaristica all’ingresso monumentale del Cimitero del Verano.

In occasione della solennità di Tutti i Santi e della commemorazione dei defunti, sono previste anche

celebrazioni negli altri cimiteri romani. In particolare, al Cimitero Laurentino (via Laurentina km 13.500), ieri, sabato primo novembre, c’è statoauna Messa alle ore 11 e un’altra alle 15.30, concelebrata dai sacerdoti della prefettura che lo desiderano. Ancora, il 2 novembre è prevista la Messa alle ore 11; la recita del Rosario alle

ore 15, a cui seguirà la celebrazione eucaristica alle ore 16.

Al Cimitero di Ostia Antica (via di Piana Bella) verrà celebrata la Messa sabato primo novembre alle ore 15.

Il giorno seguente, inoltre, sono previste celebrazioni eucaristiche alle 15 al Cimitero Flaminio, noto anche come Prima Porta (via Flaminia Km 14.400), e, alle ore 15.30, presso il Cimitero Portuense (via Isacco Newton).