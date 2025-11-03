Chirografo del Santo Padre Leone XIV con il quale ha stabilito San John Henry Newman Santo Patrono della Pontificia Università Urbaniana

Considerata la richiesta del Venerato Fratello, il Signor Cardinale Luis Antonio Gokim Tagle nella sua qualità di Gran Cancelliere della Pontificia Università Urbaniana, che ha fatto sua la proposta del Delegato Pontificio – Rettore Magnifico del medesimo Ateneo,

DISPONGO

che San John Henry Newman, Cardinale di Santa Romana Chiesa e Dottore della Chiesa, nato il 21 febbraio 1801 a Londra, morto l’11 agosto 1890 a Edgbaston, canonizzato il 13 ottobre 2019 in Piazza San Pietro, sia proclamato Patrono della Pontificia Università Urbaniana, affinché interceda per tale Istituzione accademica e sia, per quanti in essa si formano al servizio missionario della Chiesa, modello luminoso di fede e di ricerca sincera della verità.

Dal Vaticano, 1° novembre 2025

Solennità di Tutti i Santi

LEONE PP. XIV