Città metropolitana: approvato il Piano dell’Offerta Formativa delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2026/2027

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 novembre 2025. La Città metropolitana di Milano ha approvato il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2026/2027. Il documento, frutto di un ampio confronto con il territorio, gli istituti scolastici e l’Ufficio scolastico territoriale, definisce la nuova articolazione dell’offerta formativa metropolitana. Il P.O.F. rimane uno strumento fondamentale per contestualizzare nell’ambito territoriale e nella realtà delle scuole dell’area metropolitana milanese gli obiettivi definiti a livello nazionale. Ora spetta alla Regione Lombardia, nei prossimi mesi, adottare il proprio decreto di recepimento del piano. Tra le principali novità previste:

. Attivazione di un nuovo corso di Liceo delle Scienze umane – opzione economico-sociale al Liceo

Pasolini di Milano, in risposta a un’esigenza più volte espressa dal territorio e riscontrata anche nei

tavoli di coordinamento con le scuole e l’Ufficio scolastico territoriale. Nell’ultimo quinquennio,

infatti, gli indirizzi di Liceo delle Scienze umane e Liceo delle Scienze umane opzione economico

sociale hanno registrato un incremento degli iscritti del 30%, confermandosi tra i percorsi liceali più

richiesti dopo il Liceo scientifico;

. Autorizzazione del primo Liceo statale del Made in Italy nel territorio metropolitano, attivato

presso l’Istituto alberghiero “Carlo Porta” di Milano. Il nuovo indirizzo offrirà agli studenti la

possibilità di coniugare una formazione liceale con la specializzazione nel settore enogastronomico

e dell’ospitalità, rispondendo così alle esigenze di un territorio a forte vocazione turistica e

fieristica;

. Istituzione di una sezione di Liceo scientifico a indirizzo sportivo all’ITSOS Curie di Cernusco sul

Naviglio, nel territorio dell’Adda Martesana, per ampliare l’offerta formativa locale. Il progetto è

stato reso possibile anche grazie alla collaborazione con il Comune di Cernusco sul Naviglio, che

metterà a disposizione gratuitamente le strutture del centro sportivo comunale;

. Attivazione del corso “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” per adulti presso l’IPIA Puecher

Olivetti di Rho, con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di figure professionali in

ambito socio-sanitario (+13% secondo i dati AFOL Metropolitana e Camera di Commercio di

Milano) e offrire nuove opportunità di riqualificazione professionale agli adulti del territorio

rhodense.

Inoltre sono stati individuati tre corsi “silenti” da non più riproporre:

. Operatore ai Servizi di promozione e accoglienza IeFP – Tecnico dei Servizi di promozione e

accoglienza, Ricettività turistica, oggi attivo all’ ISS Berrarelli Ferraris;

. Operatore ai Servizi di impresa Iefp – Tecnico dei Servizi di impresa, amministrazione e

contabilità IeFP (c/o casa di reclusione di Opera) operativo presso ISS Benini a Melegnano.. Il liceo

linguistico all’ISS Pasolini di Milano.

Così commenta il Consigliere delegato all’edilizia scolastica Roberto Maviglia: “Il Piano

dell’Offerta Formativa per il 2026/2027 è il risultato di un lavoro di ascolto e di collaborazione

con le scuole. Gli interventi approvati cercano di dare una risposta puntuale alle esigenze formative

e occupazionali del nostro territorio metropolitano, potenziando l’accesso a indirizzi di studio

innovativi e rafforzando il legame tra scuola, comunità e sistema produttivo. L’obiettivo della Città

metropolitana di Milano è continuare a garantire a tutti gli studenti e alle loro famiglie un’offerta

formativa di qualità coerente con le trasformazioni sociali ed economiche che sta vivendo il nostro

territorio”.