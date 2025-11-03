Consiglio comunale in memoria del compianto sindaco Gianni Ferretti

Giovedì 6 novembre 2025, alle ore 19, si terrà un Consiglio comunale in ricordo di Gianni Ferretti, sindaco prematuramente scomparso un anno fa.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 3 novembre 2025 – Un gesto di affettuoso ricordo nei confronti di una figura che ha lasciato un segno importante nella storia amministrativa e nella vita della nostra comunità. Giovedì 6 novembre avrà luogo un Consiglio comunale in commemorazione di Gianni Ferretti, in occasione del primo anniversario della sua prematura scomparsa.

La seduta, che si svolgerà alle ore 19 presso la sala consiliare del Comune in piazza Foglia e verrà trasmessa anche online, sarà un momento per ricordare una persona che ha rappresentato la comunità di Rozzano con passione, competenza e profondo senso di responsabilità.

Gianni Ferretti, rieletto per il suo secondo mandato consecutivo nel giugno 2024, aveva saputo conquistare la fiducia dei cittadini grazie al suo impegno costante e alla sua capacità di dialogo e di ascolto.

Determinato nel portare avanti gli obiettivi del programma amministrativo in continuità con il percorso già intrapreso, aveva posto particolare attenzione alle politiche giovanili, con la volontà di creare nuovi spazi di partecipazione e opportunità per i giovani, offrendo loro strumenti concreti per affrontare le sfide di una società in rapido cambiamento. Suo anche l’impegno per realizzare il nuovo centro cittadino in piazza Foglia con nuovi spazi e servizi per la collettività.

La sua visione di una città moderna, inclusiva e solidale continua a essere ancora oggi un punto di riferimento per l’Amministrazione comunale e per l’intera comunità.

Redazione