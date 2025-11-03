DIABUCCI, la storia insegna e la ricerca salva

Sabato 8 e domenica 9 novembre le Farmacie comunali organizzano un week end dedicato alla Giornata mondiale del diabete

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 3 novembre 2025 – Diabete e benessere: questo è il tema della Giornata mondiale del diabete 2025, per mettere al centro dell’attenzione non solo la gestione clinica della malattia ma anche il benessere fisico e mentale delle persone che convivono con il diabete. Con l’accesso appropriato alle cure e il supporto per il proprio benessere, ogni paziente ha l’opportunità di vivere bene.

Anche quest’anno Buccinasco sarà teatro della grande manifestazione di sensibilizzazione organizzata dalle Farmacie comunali e l’Amministrazione comunale, proprio in occasione della Giornata celebrata in tutto il mondo.

È la DIABUCCI, in programma sabato 8 e domenica 9 novembre, due giornate dedicate a informazione, conoscenza, prevenzione e sport.

Si comincia sabato 8 novembre, con la possibilità di effettuare gratuitamente il test

glicemico dalle 9 alle 13 presso la Farmacia comunale 2 di via Don Minzoni, grazie alla

collaborazione con la Croce Verde Soccorso (presentarsi a digiuno). Si potrà anche

rispondere a un questionario per la valutazione del rischio di diabete di tipo 2.

Nel pomeriggio di sabato 8 novembre dalle 16 alle 18 presso l’Auditorium William

Medini di via Tiziano 7 si terrà anche il convegno dal titolo “La storia insegna e la

ricerca salva!”, con la partecipazione di professionisti del settore, presentati da Maria

Elena Malighetti, presidente dell’Azienda Speciale Buccinasco (che gestisce le farmacie

comunali) e specialista in endocrinologia e malattie del ricambio. Ad aprire i lavori

l’assessora alle Politiche per la salute Martina Villa, il sindaco di Cesano Boscone

Marco Pozza e Livio Luzi, coordinatore scientifico del progetto Cities for Better Health

– Health City Institute.

Si parlerà dell’accettazione della malattia e dell’importanza del supporto psicologico.

Inoltre gli esperti si confronteranno sulle complicanze del diabete. Interverranno anche

alcuni pazienti con diabete di tipo 1 per raccontare la propria esperienza, ponendo

l’attenzione in particolare sul tema “diabete e lavoro”. Chiuderà il convegno Barbara

Massa, attrice, regista e docente di teatro.

Sarà dedicata a movimento e benessere la mattinata di domenica 9 novembre. Alle

ore 9, guidati dal coach Gigi Mastrangelo, si percorreranno in fitwalking 5 chilometri

per le vie di Buccinasco. Una camminata sportiva a scopo benefico: la partecipazione

sarà a offerta libera a favore di SOStegno 70, associazione di supporto a famiglie con

bambini e adolescenti che hanno il diabete.

Il ritrovo è alle ore 8.30 al Centro Civico Marzabotto (via Marzabotto 3). Sempre al

Centro Civico dalle 9 alle 12 – novità di quest’anno – ci sarà il “Fisiocircuito”, con la

proposta di esercizi a corpo libero con fisioterapisti che insegneranno esercizi utili da

poter ripetere anche a casa.

Redazione

