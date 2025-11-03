DICHIARAZIONE DEL SINDACO DI MILANO GIUSEPPE SALA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 novembre 2025 – “In seguito a quanto accaduto in piazza Gae Aulenti questa mattina, sono in contatto con le Forze dell’ordine impegnate nell’individuazione del responsabile. Spero sia assicurato al più presto alla giustizia.

Episodi di violenza di questo genere non sono accettabili. Esprimo la mia vicinanza alla signora vittima di questo gesto di violenza e alla sua famiglia. Ci auguriamo possa riprendersi presto dal trauma e dalle conseguenze di questo evento”.

Lo dichiara il Sindaco di Milano Giuseppe Sala.