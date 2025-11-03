Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti preso e arrestato il presunto aggressore grazie alla sorella gemella: “Scelta a caso”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 novembre 2025 – Dopo 11 ore di caccia all’uomo, questa sera, è stato arrestato il presunto aggressore di Anna Maria Valsecchi, la dirigente di Finlombarda, accoltellata alle 9 del mattino in piazza Gae Aulenti a Milano. L’uomo è stato individuato dai carabinieri del nucleo operativo in un hotel, poco distante dalla stazione Centrale. La sua posizione è al vaglio degli investigatori per verificare se si tratta dell’uomo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. L’arrestato è Vincenzo Lanni , un 59enne nato a Bergamo, ospite dell’hotel in zona Centraleda qualche giorno, dopo essere stato allontanato da una comunità di recupero in provincia di Varese. Da una prima ricostruzione, non sono emersi collegamenti tra la vittima e l’aggressore, risultato autore di un analogo episodio nel 2015, quando aveva accoltellato due anziani nella Bergamasca.

Era già stato arrestato nel 2015 per aver accoltellato in strada due pensionati a Villa di Serio e ad Alzano, nella Bergamasca. Il primo era stato ferito all’addome al mattino vicino a un bar, il secondo alla schiena nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, lasciando il coltello conficcato nel corpo. Lanni, in cura per problemi psichiatrici, in quell’occasione aveva spiegato al magistrato di avere tentato di ucciderli come reazione al profondo stato di frustrazione che provava per la sua vita, che giudicava fallimentare. L’ex programmatore, era stato dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere e condannato nel 2016 a otto anni di carcere, più altri tre da scontare in una struttura psichiatrica.

Solitario e fanatico dei gialli, nessuna moglie o fidanzata, appassionato di scacchi, amante di polizieschi e trattati di criminologia, nel 2012 aveva perso il lavoro di programmatore informatico. Anche dieci anni fa si era procurato un coltello da cucina – con una lama di 23 centimetri – e nel giro di poche ore aveva colpito due volte. Mentre i carabinieri erano già impegnati a dargli la caccia, armato di un cavo per le cuffie da usare come laccio per strangolare, era pronto a colpire la prima donna sola che avrebbe incontrato. Come scriveva l’Eco di Bergamo, poco dopo essere stato portato in carcere aveva confessato anche di avere progettato un terzo tentativo di omicidio: aveva cercato una donna da uccidere, senza riuscirci. La perizia psichiatrica aveva accertato un disturbo schizoide della personalità di Lanni, unito a pericolosità sociale. Alle sue vittime aveva inviato una lettera di scuse. Anche nel 2015 è stato tradito da una telecamera. Era stato ripreso con una borsa di tela verde mentre si allontanava a piedi dalla zona della prima aggressione. Una scena quasi identica a quella immortalata lunedì dalle telecamere che puntavano sulla piazza in zona Garibaldi a Milano.