Infrastrutture. Scurati (Lega): “Con l’Hub Porta Est a Segrate un passo avanti per la mobilità lombarda. Regione ancora una volta motore di sviluppo e innovazione”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 novembre 2025 – “La firma dell’accordo per la realizzazione dell’Hub trasportistico Porta Est di Segrate segna un passo importante per la mobilità lombarda e per l’intera area metropolitana di Milano. Un progetto strategico che conferma il ruolo trainante di Regione Lombardia nel promuovere infrastrutture moderne, sostenibili e integrate.”

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega e vicepresidente della Commissione Attività produttive, commentando l’intesa siglata oggi tra Regione, Città Metropolitana, Comuni di Milano e Segrate, Rete Ferroviaria Italiana e Westfield Milan che vedrà il polo di interscambio tra la stazione ferroviaria, il terminal Tpl, la metropolitana M4, il centro commerciale, le connessioni ciclopedonali e le opere di viabilità sovralocale e locale.

“Nascerà un nodo intermodale di rilevanza europea – aggiunge Scurati – capace di collegare alta velocità, trasporto regionale, metropolitana e mobilità sostenibile, migliorando l’accessibilità di Milano e dell’aeroporto di Linate e riducendo il congestionamento.”

“Ancora una volta – conclude Scurati – Regione Lombardia dimostra visione e concretezza, con un modello di sviluppo che unisce innovazione e competitività. Un ringraziamento agli assessori Claudia Terzi e Franco Lucente per il costante impegno con cui portano avanti progetti di valore per il futuro della nostra regione.”