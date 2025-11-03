Jacopo Dozio (FI) : «Regione ha dato l’ok per il maxi data center di Vimercate, un motivo in più per prolungare la M2 fino in città»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 novembre 2025 – «Regione Lombardia ha dato il suo via libera per la costruzione del maxi data center a Vimercate e ancora una volta la città si conferma un territorio ricco di aziende tecnologiche e informatiche» così il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia nativo di Vimercate dopo la delibera della Giunta Fontana che ha dato parere positivo al piano integrato AT6.

Il nuovo insediamento troverà spazio nella grande area verde, di proprietà di “Giambelli spa”, compresa tra via Santa Maria Molgora, via Bolzano e la Tangenziale Est. Un intervento di 90mila metri quadrati, 82mila dei quali destinati ad attività produttiva (il data center) e la parte rimanente a terziario direzionale (in un’area vicina, tra via Bolzano e via Trento, la strada che porta ad Agrate), che porta in dote anche un nuovo bosco da 40mila metri quadrati e altri interventi finanziati dalla società privata promotrice del progetto.

«Avere una struttura così grande a Vimercate vuol dire anche generare nuovi posti di lavoro per tecnici, ingegneri e professionisti – ha concluso l’esponente Dozio – non molto lontano dall’Energy Park delle Torri Bianche che conta sulla presenza di diverse aziende che hanno scritto e stanno scrivendo la storia anche a livello internazionale. L’arrivo di una nuova impresa simile a Vimercate deve essere un motivo in più per collegare più rapidamente la Brianza Est a Milano realizzando il prolungamento della M2 da Cologno Monzese fino a piazza Marconi».