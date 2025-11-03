McDonald’s cerca 35 persone per rafforzare alcuni team dei McDonald’s in provincia di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 novembre 2025 – McDonald’s cerca 35 nuovi candidati per rafforzare alcuni team dei suoi ristoranti in provincia di Milano: in particolare, Arese Mall (10 persone), Assago (10 persone) e Sedriano (15 persone).
L’azienda ha organizzato delle giornate di selezioni, una preziosa occasione per conoscere più da vicino la realtà di McDonald’s attraverso l’esperienza di chi ci lavora.
Di seguito i dettagli delle giornate di colloqui:
Arese: giovedì 13 novembre presso il McDonald’s di Arese Mall.
Assago: giovedì 13 novembre presso il McDonald’s di Landriano, in via Carlo Azeglio Ciampi, 2.
Sedriano: venerdì 14 novembre presso il McDonald’s di Sedriano in via Giuseppe Garibaldi,